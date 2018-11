Enerxenia più vicina ai clienti: pieno di energia e spesa con la nuova offerta

Enerxenia continua a crescere e ad andare dritta per la sua strada: sempre più radicata nel territorio e sempre più vicina al ‘cuore’ e alle esigenze dei clienti.

La società appartenente al gruppo Acsm Agam, nato dalla fusione delle utilities di cinque province nel nord Lombardia, sceglie di andare controcorrente aumentando il numero dei punti vendita e la qualità del servizio offerto, senza dimenticare l’importanza del web. Enerxenia, per fidelizzare i propri clienti e per attrarne di nuovi lancia in questi giorni una nuova offerta in collaborazione coi supermercati Esselunga.

Enerxenia: la nuova offerta luce e gas

La nuova campagna Enerxenia consente ai clienti di fare il pieno non solo di energia, ma anche di spesa. Per ogni nuovo contratto sul mercato libero di gas naturale e di energia elettrica regala un buono spesa. Si parla di 50 euro, ad esempio, per un nuovo contratto luce o gas. Se il cliente sottoscrive entrambe le forniture ottiene esattamente 100 euro di buoni.

‘Il buono è immediatamente spendibile in tutti i punti vendita di Esselunga, partner dell’iniziativa’, ha aggiunto Gabriele Belluz, dell’ufficio marketing del Gruppo.

‘La promozione è valida sia per i nuovi clienti sia per i clienti Enerxenia che fanno ancora riferimento al mercato di tutela. E’ infatti aperta anche a tutti i nostri clienti non ancora passati al mercato libero. In vista della liberalizzazione – ha spiegato Giannantonio Marinoni, amministratore delegato della società – vogliamo offrire da subito un’interessante opportunità alla nostra clientela attuale e futura’.

‘Il rischio infatti è che i clienti che non hanno scelto per tempo un nuovo gestore per l’energia elettrica e il gas vengano messi all’asta – ha sottolineato Gabriele Belluz – In realtà si sente dire di tutto e ancora non si sa di preciso cosa succederà, agli utenti che alla fine del mercato tutelato non faranno nessun tipo di scelta. Tuttavia una delle ipotesi è che vengano messi a gara e venduti al miglior offerente. Un vero problema: sia per i singoli, che si ritrovano clienti di qualcuno che non sanno nemmeno chi è, sia per i fornitori di clienti nel mercato tutelato che si ritrovano da un giorno all’altro senza i propri utenti di fiducia’.

Enerxenia: più sportelli multiservizi

Enerxenia affronta il mercato, che è sempre più competitivo, operando su più fronti. Oltre alle promozioni, punta a un contatto diretto, che tenga saldo il legame tra società e cliente.

‘L’azienda è da sempre vicina ai clienti con una presenza consolidata e crescente – ha spiegato il presidente di Enerxenia, Roberto Trangoni – attraverso i nostri punti vendita e il nostro personale, che ci consentono di rispondere in modo chiaro alle diverse esigenze, con trasparenza e chiarezza nella gestione del contratto. Una stretta di mano, il contatto diretto fa la differenza‘.

In quest’ottica l’azienda intende aprire nuovi ‘sportelli’, ampliando le competenze del personale che vi lavora. La parola sportello potrà sembrare desueta eppure è quanto mai attuale, perché in sé racchiude tutto quel calore di un rapporto diretto d’intesa, che ancora oggi serve al cliente e non può essere completamente sostituito da un computer o un call center.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter