Dolcos Volley: una B2 in crescita non basta per battere Pavidea Ardavolley

Si è concluso con il risultato di 1 a 3 (16-25; 16-25; 25-22; 25-27) il match valido per la settimana giornata di B2 di Dolcos Volley Busnago, che sabato 24 novembre ha ospitato la terza forza del girone, la formazione piacentina Pavidea Ardavolley.

Non è bastata una prestazione in crescita per le neroarancio, che, pur essendo arrivate a un passo dal tie break, non sono riuscite a ribaltare una prima parte di gioco gestita non in modo ottimale.

La panchina di Licata e Perego schiera Erba in palleggio con Turrisi opposto, Magazza e Fumagalli bande, capitan Crippa e Stucchi centrali, Pollastri libero.

L’avvio di gara è equilibrato, con Piacenza che forza subito dai 9 metri e Busnago che tiene il passo (7-7). Poi le ospiti mettono la freccia e, sfruttando bene le imprecisioni avversarie, si portano in vantaggio (8-11). Legnani entra su Turrisi, ma l’equilibrio del parziale sostanzialmente non cambia (9-15, muro di Piacenza e time-out di Licata). Le neroarancio faticano a concretizzare i proprio attacchi, mentre Pavidea è ben piazzata in difesa e più efficace nella fase offensiva. L’ace di Pavidea decreta il +10 (11-21), poi le brianzole, con un colpo di coda, rosicchiano qualche punto alle avversarie, che conquistano comunque il parziale (16-25).

Il secondo set, che vede in campo le stesse ragazze che avevano chiuso il primo, ricalca il parziale precedente nell’andamento e nel risultato (16-25). Inizio equilibrato (8-8), piacentine che scappano avanti nella parte centrale (12-15, secondo ace consecutivo per le ospiti) e Busnago che insegue. Pistocchi si alterna alla compagna come libero, poi Aquilino entra su Fumagalli (14-19) e Turrisi rientra su Legnani (15-20), ma le sorti di frazione di gioco sono ormai segnate (16-25).“C’è stato un pronti via con i primi due set giocati con grande confusione e fretta, che ci ha fatto completamente perdere la capacità di sviluppo dell’azione.” osserva il primo allenatore Alessandro Licata.“Sul 2 a 0 poi le ragazze si sono ritrovate, abbiamo giocato in modo sicuramente più stabile contro una squadra posizionata bene a muro e in difesa, una formazione che si è presentata in questo Campionato con ambizioni importanti.”

Il terzo set si apre con l’ingresso di Berardi al centro al posto di Crippa. Se le piacentine sembrano determinate a chiudere il match a bottino pieno (3-7, time out Busnago), le padrone di casa hanno invece la giusta motivazione per riaprirlo. Complice un ottimo turno al servizio di Berardi, e grazie a una scatenata Magazza, le neroarancio mettono a segno un break di 9 punti, trovando il momentaneo vantaggio (16-11). Pavidea prova a rientrare (19-19, la capitana brianzola rientra in campo), ma Busnago ci mette la zampata e, con i colpi vincenti di Crippa e Aquilino, conquista la frazione di gioco (25-22).

Il quarto parziale è combattuto fin dai primi scambi: entrambe le formazioni vogliono fare proprio il set e forzano sia al servizio che in attacco, risultando più imprecise e fallose (4-8, attacco out di Aquilino, time out di Busnago e poi 9-10, errore dai 9 metri di Pavidea). Dentro Orio per Aquilino, Stucchi si fa vedere a muro e al servizio, così come Legnani, entrata su Turrisi (ace e 17° punto neroarancio, time out Piacenza). Le padrone di casa sono votate alla conquista del parziale e, guidate ancora una volta da Magazza, trovano il momentaneo vantaggio (20-17), ma poi le ospiti sono brave a non perdere troppo la lucidità e a tallonare le brianzole (22-22). A poco serve, purtroppo, l’ingresso al servizio di Meroni. Il set si conclude ai vantaggi a favore di Piacenza (25-27), che così conquista 3 punti e mantiene la terza piazza del girone B. Resta invece a 6 punti Dolcos Volley.

“Ancora una volta siamo arrivati vicino, ma vicino non è abbastanza. Gli errori aiutano a capire, ma a volte bruciano e anche tanto. Noi comunque andiamo avanti per la nostra strada e cerchiamo di fare tesoro di questi momenti, in cui forse occorre più normalità e meno estro, magari con un colpo più stabile si viene fuori – osserva coach Licata, che conclude comunque con una nota positiva– Da un 2 a 0, assolutamente negativo, siamo arrivati a vincere il terzo e quasi il quarto, quindi non possiamo altro che vedere il bicchiere mezzo pieno. Andiamo avanti, non cambia nulla. Queste gare servono, è il nostro percorso.”

Questo sabato, 1° dicembre, sarà di nuovo Liguria: questa volta le neroarancio andranno in provincia di Savona. Alle 21:00, al Palazzetto La Massa, affronteranno Iglina Albisola Pallavolo, unica formazione del girone B che deve ancora trovare una vittoria in questo Campionato.

Sabato 24 novembre

7a giornata: Serie B2 Femminile – girone B

Dolcos Volley Busnago – Pavidea Ardavolley 1 – 3 (16-25; 16-25; 25-22; 25-27)

DOLCOS VOLLEY BUSNAGO: Erba, Macobatti, Turrisi, Berardi, Fumagalli, Legnani, Orio, Crippa, Pollastri (L), Magazza, Meroni, Aquilino, Stucchi A., Pistocchi (L). All.: Licata, Perego.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter