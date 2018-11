Collegio Villoresi: tanta scelta tra Licei e ITE sempre con attenzione alla Internazionalità

Il Collegio Villoresi San Giuseppe è una scuola paritaria che inizia la sua attività educativa nell’ormai lontano 1862 e dal 1903 occupa la sede attuale, in via Monti e Tognetti a due passi dalla Villa Reale. Per una panoramica dell’intera scuola rimandiamo al sito CLICCANDO QUI, se volete dare uno sguardo alle innumerevoli attività e proposte basta una scorsa alla pagina social della scuola CLICCANDO QUI

IL LICEO SCIENTIFICO: QUANTA SCELTA!

Per quanto riguarda la scuola superiore, tradizionalmente il Liceo Scientifico è stato l’indirizzo più seguito, nelle declinazioni e nelle accezioni che ha via via raccolto e proposto. Nel 2010 è stato aperto l’indirizzo delle Scienze Applicate, nel 2012 è nato il Liceo Sportivo. Fermo restando sempre l’indirizzo base del Liceo Scientifico Tradizionale, che dall’anno scolastico 2017/2018 è presentato anche nella veste sperimentale di Liceo Internazionale quadriennale.

Raccogliere tutte queste sfide è stato possibile grazie agli spazi sempre attrezzati e all’avanguardia presenti nel nostro Collegio: pensiamo ai laboratori di fisica e di scienze, alle aule di informatica, alle palestre e ai campi esterni, alla piscina recentemente ristrutturata. Ma anche grazie alle sempre più strette collaborazioni con strutture di eccellenza nei relativi campi di attività: laboratori delle Università milanesi, esperienze pratiche da vivere al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, al Museo di Fisica di Monaco e al Cern di Ginevra, per quanto riguarda il liceo scientifico; stage presso l’Università Cattolica, collaborazione con la sede della Scuola Calcio Inter, uscite in barca a vela o sulla neve per la sezione del Liceo Sportivo.

E il Liceo Sportivo? Di base si presenta come una Liceo Scientifico debitamente adeguato secondo le direttive ministeriali: i ragazzi acquisiranno una preparazione scientifica eccellente per affrontare i successivi studi universitari e, contemporaneamente, potranno sviluppare il proprio talento sportivo, con metodo e disciplina, sia all’interno del liceo sia in strutture esterne, attraverso convenzioni con importanti realtà del mondo dello sport, come il CONI.

Se volessimo riassumere…vivere la scienza per comprenderla! O ancora Mens Sana in Corpore Sano!

Per tutti gli indirizzi è possibile aderire al Progetto Veicolare, iniziato nel 2005, che prevede un insegnamento di almeno il 30% del curricolo in lingua inglese, ormai fiore all’occhiello di ogni settore della nostra scuola.

NON SOLO LICEO: LA TRADIZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Tra le offerte tradizionali ma sempre rinnovate del Collegio Villoresi un posto di tutto rispetto va dato all’Istituto Tecnico, che a partire dalla vecchia ragioneria si è trasformato via via in Igea e infine in ITE, nella attuale declinazione di Lingue e Marketing. Anche in questo caso, però, la scuola dimostra di non stare ferma! Dal prossimo anno scolastico, infatti, saremo ufficialmente denominati ”Cambridge International School IGCSE-A Level”, ovvero una attenzione ancora maggiore alla Internazionalità.

Da sempre questo indirizzo fornisce una preparazione adeguata alle richieste del mercato, delle piccole e medie imprese e degli studi professionali che costituiscono la maggior parte del tessuto produttivo del nostro territorio.

L’alternanza scuola-lavoro ha durata quinquennale, e il percorso di studi spazia dall’economia aziendale al diritto, dall’economia politica all’informatica, con una didattica dinamica e interattiva, “business oriented”.

Alcune specificità del Liceo Scientifico tradizionale e delle Scienze Applicate:

· certificazione ECDL con esame in sede

· percorsi di potenziamento di fisica

· laboratori di educazione alle arti, spagnolo e autocad

· organizzazione della settimana della scienza

· laboratori didattici presso le università milanesi

· visite guidate in centri nazionali e internazionali

Alcune specificità del Liceo Sportivo:

· convenzione col CONI (scuola regionale dello sport Lombardia)

· convenzione FIGC e collaborazione con società professionistiche

· attività di alternanza presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università Cattolica

· attività natatoria federale nella piscina del Collegio

· patto sportivo per studenti-atleti

Alcune specificità dell’ITE:

· Cambridge International School con certificazioni IGCSE e A-level e linguistiche

· preparazione agli esami ECDL ed esami in sede

· cinese opzionale per l’intero percorso

· visite aziendali e cultura d’impresa

· collaborazione con Assolombarda Monza per le attività di alternanza scuola lavoro, con la Regione Lombardia e il Tribunale di Monza

· percorso istituzionale dal Comune al Parlamento, Banche, Borsa e Palazzo di Giustizia

