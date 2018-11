Cinisello Balsamo, al via i lavori per 30 mln di euro per il recupero dell’area Bettola

Ha aperto ufficialmente il cantiere del Programma Integrato di Intervento Bettola. In questa prima fase, le opere riguarderanno l’allestimento del cantiere, la posa delle recinzioni, i primi scavi di sbancamento e la realizzazione dell’impianto fognario.

I primi lavori, che per la loro complessità saranno suddivisi in diversi lotti, prenderanno il via nei prossimi giorni dopo un lungo iter durato circa tre anni per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni di carattere urbanistico, ambientale, commerciale e viabilistico, e ha visto coinvolti oltre all’Amministrazione di Cinisello Balsamo e gli operatori, anche i Comuni di Milano e Monza, la Regione Lombardia, la Città Metropolitana, Mm spa e i diversi enti gestori delle autostrade.

Il maxi intervento da oltre 30 milioni di euro che prevede la realizzazione di un hub intermodale a servizio del prolungamento della metropolitana e la costruzione di un centro polifunzionale costituito da aree commerciali, direzionali e servizi. Il via libera agli interventi prevede inevitabilmente dei disagi per gli automobilisti e non solo. Sarà necessario chiudere la via Padre Pio che collega via Bettola a via Galilei. Questi interventi sono propedeutici alla realizzazione del parcheggio di interscambio per la M1 e futura M5 con 1.500 posti auto.

Il progetto complessivo, che comprende la riqualificazione del centro commerciale Auchan con spazi polifunzionali di intrattenimento, servizi e la costruzione di un polo direzionale, vedrà la sua ultimazione in circa 3 anni di lavori. L’intervento di recupero e ampliamento del centro commerciale Auchan si concretizzerà nella realizzazione di una nuova galleria multilivello, arricchita di funzioni pubbliche: bar, ristoranti, attività culturali, aggregative e di svago, tra le quali anche un multisala e un planetario. Il piano prevede anche un nuovo centro direzionale, di oltre 34mila metri quadrati proprio al confine con Monza.

