Cancro Primo Aiuto, già 10 aziende per la raccolta materiale per il Veneto

Meglio di così non poteva iniziare. A pochi giorni dalla presentazione della campagna per la raccolta di materiale edile da destinare alla ricostruzione e alla ristrutturazione di aziende e abitazioni in Veneto colpite dall’alluvione, Cancro primo Aiuto Onlus ha già incassato l’adesione di dieci aziende.

“Siamo una realtà con il bene nel DNA” ha commentato il presidente dell’associazione Flavio Ferrari accogliendo con orgoglio le prime donazioni di materiale edile da parte delle realtà produttive del territorio.

L’iniziativa verrà portata avanti con Regione Veneto e coinvolge, oltre Cancro Primo Aiuto, anche due poli imprenditoriali del territorio: Confindustria Lecco-Sondrio e Confimi Monza e Brianza. Il materiale raccolto verrà stoccato e distribuito agli alluvionati.

Nel 2010 venne lanciata un’iniziativa simile per aiutare i veneti nella ricostruzione dopo l’alluvione del novembre di otto anni fa e il risultato fu una raccolta di materiale per un valore complessivo di oltre 200mila euro.

“Per noi è un dovere aiutare il Veneto dove ci sono tante imprese manifatturiere che in questo momento si trovano in difficoltà – ha commentato il presidente di Confindustria Lecco-Sondrio Lorenzo Riva – Quindi faremo di tutto, insieme, per raccogliere quel che serve. Ben venga la solidarietà e non i sussidi”.

Il plauso per l’iniziativa è arrivato anche da Roma: “Chapeau ancora una volta a Cancro Primo Aiuto che conosco per la sua efficacia e perché i soldi che le arrivano vanno poi a chi ha bisogno – ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini- Sono convinto che chi parteciperà, e spero siano in tanti, darà una speranza in più a chi ha perso casa, affetti e lavoro”.

Per contribuire alla raccolta di materiale è possibile contattare il nostro giornale per avere maggiori dettagli o contattare direttamente Cancro Primo Aiuto: www.cpaonlus.org

