Brianzascherma, primi risultati importanti per gli atleti under 14

Prima prova di qualificazione regionale a Gorle (BG) e primi risultati importanti per gli atleti under 14 della Brianzascherma; in effetti anche se è mancata la vittoria sono stati diversi i piazzamenti in finale sia nella spada che nel fioretto.

Nella Spada Allievi ottima prova di Giacomo Serioli che si classifica al 2° posto con il compagno Mirko Ottelli out nei sedicesimi e con più indietro Filippo Fattori Andrea Camattini e Leonardo De Toni.

Nel Fioretto Giovanissimi – gara interregionale con il Piemonte – ottimo 3° Gabriele Villa con Edoardo Mignanego per poco non raggiungere la finale ad otto.

Buonissimo il 5° posto per Carola Citarella nella Spada Giovanissime con Estel Merati e Nicole Pachner che alla loro prima gara si classificano tra le migliori 32.

Prima impegnativa gara per le Bambine del Fioretto che ha visto all’8° posto tra le finaliste Ginevra Marchetti con Maria Elvira Bigatti 12a ad un passo dalla finale.

Sfiora la finale con il 9° posto Sveva Accorrà nel Fioretto Giovanissime mentre si classificano tra i migliori 16 Carlotta Lauri nel Fioretto Allieve e Andrea Bonalumi nella Spada Giovanissimi.

Prima partecipazione a gare ufficiali per Davide Mantice e Sebastiano Zoia nel Fioretto Maschietti, entrambi autori di una buona prova ad un passo dai migliori 16.

Al di sotto delle loro potenzialità si sono classificati nella parte medio bassa della classifica gli Allievi del Fioretto Simone Pezzuto, Leonardo Maria Milazzo, Gabriele Tirrito, Christian Delmonte, Fadi Kandil, Edoardo Francesco Vasta e Daniele Corti, così come nella Spada Allieve Alessia Cairati e Giulia Elvira Castelli.

Nella sciabola la prova interregionale con Piemonte, Liguria e Toscana si è tenuta a Livorno; buonissime le prove tra le Allieve di Elisa Ciscato e Sara Cesana, entrambe ad un passo dall’entrata tra le prime otto finaliste, come pure quella di Valerio Beretta che alla sua prima gara ufficiale sfiora l’ingresso tra i migliori sedici.

La prossima settimana sono in programma il Campionato Italiano under 23 a Belluno e la seconda prova Master a Caserta.

