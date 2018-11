Artigianato e dintorni: idee creative, artigianali e gustose... aspettando il Natale

Nella prestigiosa sede del Palazzo Storico delle Esposizioni di Mariano Comense (via Matteotti 8/10) in provincia di Como… È già Natale e fervono i preparativi per la ventesima edizione di “Artigianato…e dintorni – Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Idea Regalo”.

Oltre 18.000 persone hanno visitato i 3 piani espositivi nell’ultima edizione e il binomio “artigianato-idea regalo di Natale” si è attestato come punto di forza della mostra-mercato “Artigianato…e dintorni”, che quest’anno è in calendario il 16-17-18 e 23-24-25 novembre prossimi.

La mostra mercato presenterà artigianato da tutto il mondo, oggettistica e articoli regalo, prodotti artistici e creativi, abbigliamento e arredo casa, sciarpe e tessuti, prodotti per la casa, ceramiche, manufatti handmade e arte creativa, confezioni e gastronomia natalizia, sapori del prodotto tipico italiano.

Siete pronti per entrare in una calda atmosfera natalizia e iniziare a pensare ai regali di Natale? Arriva “Artigianato…e dintorni” che con i suoi oltre 85 espositori e un allestimento natalizio proporrà le più diverse idee regalo e di tendenza e le proposte per il Natale; curiosando tra gli stand della rassegna, tra le mille offerte, sarà possibile trovare oggettistica e addobbi natalizi dei più differenti materiali, candele, saponi artistici, lavori di creatività femminile, bigiotteria, proposte benessere e prodotti di cosmetica, abbigliamento e accessori, ricami e cucito creativo, filati, ghirlande, articoli e gadget natalizi, composizioni di fiori secchi e centrotavola natalizi, regalistica natalizia e tanti altri prodotti da scoprire e “gustare con gli occhi”.

“Artigianato…e dintorni” è anche a misura di bambino e passeggiando tra gli stand si possono trovare Burattini in gomma piuma che si animano con momenti di spettacolo, piccoli droni oggi tanto di tendenza, spazio truccabimbi e non mancherà Babbo Natale con la sua cassetta per imbucare le letterine di Natale.

Il gusto troverà la sua soddisfazione con gli spazi dedicati ai prodotti alimentari dove aziende del settore eno-gastronomico presenteranno le più sfiziose idee di Natale dei prodotti tipici italiani con possibilità di degustazioni: un percorso tutto italiano con sapori tipici della Calabria, della Puglia, della Lombardia (prodotti valtellinesi e sapori del lago di Como), della Sicilia e del Lazio, del Piemonte e della Toscana, dell’Umbria e del Trentino con vini conserve e miele, dai formaggi ai prodotti di pasticceria e al cioccolato, dai cesti natalizi dolci e salati ai liquori: una vera “ghiottoneria” per tutti i palati, per la tavola di Natale e per sbizzarrirsi nelle “idee regalo”.

Artigianato e Dintorni propone, sempre nell’esaltazione delle tradizioni in tavola, nel primo fine settimana il festival della cassoeula e il secondo fine settimana il festival del pizzocchero. Perché non programmare la visita ad Artigianato e Dintorni e pensare di fermarsi per una gustosa sosta nel ristorante interno assaporando la tradizione lombarda in tavola??

Per la prima volta ad “Artigianato…e dintorni” anche la sezione Donna Impresa di Confartigianato Como che si occupa di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile, presente con realtà produttive di ferro battuto, tessuti e home design.

L’ingresso alla manifestazione “Artigianato…e dintorni” è gratuito, proprio per permettere alla gente, con un po’ di anticipo rispetto ai frenetici giorni precedenti le feste natalizie, di pensare con più calma ed attenzione ad un regalo personalizzato, ricercato e originale. Passeggiando tra gli stand sarà possibile fare shopping anche con un’attenzione al sociale e alla solidarietà: Artigianato e Dintorni è una manifestazione solidale con associazioni del nostro territorio che si occupano di bambini in tutte le sue problematiche (dalla malattia al disagio psichico e di crescita); saranno presenti in manifestazione Il Comitato Cernobyl, l’Associazione Francesca Rava e continua l’ospitalità solidale in fiera del Consorzio di tutela “L’Amatriciano: il Pecorino dei Monti della Laga”, che continua a produrre formaggi del territorio terremotato.

Un appuntamento da non perdere, quindi, quello con “Artigianato…e dintorni” (16-17-18 e 23-24-25 novembre) al Palazzo Storico delle Esposizioni di Mariano Comense in Via Matteotti, 10, una manifestazione ricchissima di prodotti e proposte, perché non è mai troppo presto per pensare allo shopping di Natale con idee nuove, prestigiose, artigianali, uniche e raffinate.

Orari di apertura Mostra:

venerdì 16 e 23 novembre – dalle 14 alle 21

sabato 17 e 24 novembre – dalle 10 alle 21

domenica 18 e 25 novembre – dalle 10 alle 20

