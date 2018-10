Monza, jeep non si ferma allo stop e investe ciclista 80enne

Grave incidente questa mattina, lunedì 22 ottobre, per un 80enne di Monza che è stato investito quando era in sella alla sua bicicletta nella zona di Triante.

Intorno alle 7 e mezza l’ottantenne stava pedalando via Monte Cervino all’intersezione con la via Montelungo verso il centro quando è avvenuto lo scontro contro una jeep guidata da una donna di 60 anni residente a Seregno che si stava dirigendo verso viale Lombardia. A causare l’incidente proprio la donna che non si è fermata allo stop e ha investito il ciclista.

L’ottantenne, a seguito dei traumi riportati è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo e ricoverato in prognosi riservata.

