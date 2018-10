Monza, crolla tetto di un’aula all’università. L’ira degli studenti

Parte del soffitto di un’aula studio dell’edificio dell’Università Bicocca U8, a lato posteriore dell’Ospedale San Gerardo di Monza, è crollato ieri pomeriggio. Grande spavento per gli studenti ma fortunatamente nessun ferito, dato che nessuno di loro era seduto dove la struttura ha ceduto.

A renderlo noto sono stati gli studenti del gruppo indipendente Bicocca, con una lunga nota pubblicata su Facebook.

“Ciò che è successo a Monza è gravissimo, un incidente del genere avrebbe potuto ferire diversi studenti ed è stata davvero una fortuna che non ci fosse nessuno in quel punto al momento del crollo. Non abbiamo ancora ricevuto chiarimenti sulle cause che hanno portato ad un danno così ingente ma crediamo che l’Ateneo debba andare fino in fondo nella ricerca del problema strutturale che ha determinato il cedimento, soprattutto al fine di individuare eventuali altri punti da controllare”. Continua lo scritto, “è evidente che la condizione in cui versano gli edifici di molti atenei, non solo Bicocca, sia anche dovuta allo stato di generale definanziamento dell’università pubblica, per questo servirebbero anche maggiori investimenti mirati da parte delle istituzioni”. Una sferzata gli studenti la danno anche alle residenze “la situazione è riscontrabile ad esempio anche quando si parla di residenze universitarie in Lombardia, diverse delle quali necessitano urgentemente di una ristrutturazione che tuttavia non trova le necessarie coperture da parte della Regione, come nel caso della residenza di via Modena, in cui alloggiano molti studenti della Bicocca”. La direzione universitaria ha avviato verifiche per risalire alle cause dell’accaduto, non escludendo che i pannelli potrebbero essere stati montati male.

