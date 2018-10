Cesano, Conferenza d’Autunno dei Leo Club della Lombardia

Sabato 27 ottobre si è svolta la XXIII Conferenza d’Autunno Leo di 4 Distretti uniti, tradizionale e importante incontro d’apertura dell’anno Sociale. L’evento, svoltosi nella magnifica cornice di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, ha visto la partecipazione dei Soci dei Leo club appartenenti ai Distretti Ib1, Ib2, Ib3 e Ib4 che, in presenza dei rispettivi Presidenti e del Presidente Multi Distrettuale 108!Italy Barbara Pedone Lauriel, si sono incontrati per tracciare le linee guida e confrontarsi sulle iniziative della nuova annata 2018-2019.

La giornata è stata organizzata nei minimi e attenti dettagli dal Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale, guidato da Andrea Consonni, suo Presidente e leader, con il prezioso e generoso supporto del Leo Advisor del Lions Club Cesano Maderno Borromeo Lion Alessandro Cazzaniga, già fondatore e primo presidente dello stesso Leo Club.

L’incontro si è sviluppato a partire dal pomeriggio con una sessione plenaria e successivamente a gruppi Distrettuali separati.

I Soci hanno discusso e votato il bilancio consuntivo dell’annata precedente e quello previsionale dell’annata in corso. Durante il vaglio delle iniziative future, il Leo Club Cesano ha presentato il progetto “Il Vento Contro”, una brillante e straordinaria iniziativa utile a promuovere l’avvicinamento allo sport dei bambini con disabilità visive.

Questo service si propone di far acquisire autonomia e consapevolezza del proprio corpo ai bambini della scuola primaria e di farli socializzare tra loro.

Il progetto presentato da un testimonial d’eccezione, Daniele Cassioli, campione non vedente di sci nautico paraolimpico e volontario, votato ad unanimità come progetto Distrettuale 108 Ib1, sarà in valutazione questa proposta interessante per poi essere finanziata per l’importante somma di 2500 $, offerto dal Board Internazionale della Fondazione Lions L.C.I.F. , che sarà a sua volta in fine dopo tutta l’iter di valutazione del progetto per poi in fine premiare la sensibilità del progetto sulle tematiche della salute e del benessere in campo oculistico, tema da sempre caro e sensibile all’associazione.

Dopo la cerimonia di chiusura, i circa centoventi partecipanti si sono spostati nel salone del Ristorante Il Fauno nell’Hotel Parco Borromeo, dove hanno dapprima gustato un cocktail come aperitivo per poi concludere con una cena e una serata serena e conviviale.

Il grande successo della giornata ha rinnovato il gemellaggio di tutti i soci con i loro Presidenti dei Distretti differenti delle varie zone lombarde già consolidato negli anni precedenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i “Leoncini” che, provenendo assai numerosi da tutte le provincie della Lombardia , sono arrivati fino a Cesano Maderno, dando così un contributo determinante e unico alla buona riuscita di tale importante iniziativa leonistica regionale che, anche per dovere di ospitalità, è stata magistralmente coordinata con vera professionalità dal Presidente del Distretto Leo 108Ib1 Stefano Gallo.

