Brugherio, incidente auto moto: gravissimo il centauro

Un gravissimo incidente si è verificato intorno alle ore 18:20 di sabato 13 ottobre in Viale Lombardia, a Brugheri,o all’altezza della pompa di benzina Q8 al civico 171, a poche centinaia di metri dal luna park allestito in via Turati per la Festa Patronale.

A rimanere coinvolte un’auto e una moto che transitavano, la prima in direzione Vimercate e la seconda in direzione Cologno Monzese.

LA DINAMICA

L’auto, una Ford bianca di grossa cilindrata guidata da un 39enne era intenta ad entrare all’interno della pompa di benzina. Dalla direzione opposte sopraggiungevano due moto Ducati condotte l’una da un 60enne e l’altra dal figlio. L’impatto è avvenuto con la moto su cui viaggiavano il padre e la moglie di 58 anni. Il giovane è riuscito invece ad evitare il sinistro.

La Ducati coinvolta è finita contro l’espositore dei prezzi della benzina atterrando nella siepe al di là del marciapiede, ad una decina di metri dal punto di collisione. I due passeggeri, dopo aver subito anche loro l’impatto con l’espositore, sono rimasti in mezzo alla carreggiata, da subito in gravissime condizioni e riportando danni anche interni. I soccorritori giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica in codice rosso hanno applicato quattro scariche di defibrillatori al 60enne trasportandolo poi d’urgenza al San Gerardo di Monza. La donna invece è stata portata in codice giallo al Niguarda.

IL SEGUITO

Il conducente dell’auto, nel corso della deposizione alla Polizia Locale giunta con un folto dispiegamento di mezzi e uomini, ha accusato un malore che ha portato così sul posto una terza ambulanza e che lo ha poi trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

I due figli dell’automobilista, presenti al momento del sinistro, sono stati da subito presi in cura da un commerciante che dall’interno della sua attività ha visto l’accaduto, facendoli giocare coi propri figli in modo da distrarli fino all’arrivo della madre con la terza figlia.

Nessuno dei coinvolti è di Brugherio.

Articolo di Simone Castelli

