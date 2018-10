Rugby femminile, nasce il Trofeo Sforza. Sul campo le tre squadre lombarde

L’unione fa la forza: è questo che ha spinto le tre realtà lombarde protagoniste del Campionato nazionale di Serie A femminile, ASD Rugby Monza 1949, Chicken CUS Pavia e CUS Milano Rugby, a ritrovarsi attorno a un tavolo per dar vita a una competizione interna che vuole valorizzare il movimento rugbistico femminile della Regione.

Da quest’anno infatti, oltre alla classifica finale del campionato, in Lombardia si competerà anche per il Trofeo Sforza, challenge annuale che premierà la squadra che meglio si comporterà nei 6 derby previsti dal calendario di questa entusiasmante competizione sportiva.

“A nome di tutto il Consiglio del Comitato Regionale Lombardo esprimo un forte compiacimento per l’istituzione del Trofeo Sforza, dedicato alle tre squadre femminili della Lombardia: alle ragazze, agli allenatori e ai dirigenti auguro una stagione di alto livello e soprattutto di grande soddisfazione”, ha commentato il presidente Angelo Bresciani.

Comunicazione congiunta, prevalentemente sui social media, feste a tema e occasioni per stare insieme completeranno l’evento sportivo e contribuiranno a dare maggior risalto a una disciplina che ha regalato al movimento azzurro le gioie più grandi degli ultimi anni nei confronti internazionali.

Non saranno poche le stelle in campo come Isabella Locatelli e Miriam Pagani (ASD Rugby Monza 1949), Elisa Pillotti (Chicken CUS Pavia) e Maria Magatti (CUS Milano Rugby) già esperte atlete della Nazionale maggiore con un vissuto da protagoniste al Sei Nazioni e ai Mondiali 2017.

“Guardo sempre con grande interesse alle iniziative che hanno come obiettivo la divulgazione del rugby al femminile. Soprattutto credo molto nella sinergia tra donne – ha dichiarato Maria Cristina Tonna, Coordinatrice Federale del settore femminile – Tre club che, ben oltre il Trofeo messo in palio tra di loro, iniziano un percorso comune, legato a vari ambiti che hanno come protagoniste le bambine, ragazze, donne che giocano a rugby, devono essere incoraggiati”.

Il primo incontro del Trofeo Sforza è previsto per domenica 28 ottobre alle 15.00 al campo Panzeri di Rozzano (via Monte Penice) con l’attesissimo derby tra Chicken CUS Pavia e ASD Rugby Monza 1949: una realtà ormai consolidata nel Sud di Milano contro la lunga tradizione brianzola. A metà dicembre si entrerà nel vivo della competizione con due partite nell’arco di una settimana (ASD Rugby Monza 1949 / CUS Milano Rugby e CUS Milano Rugby / Chicken CUS Pavia) per poi riprendere nella primavera del nuovo anno con le partite di ritorno.