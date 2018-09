Serie C, il Monza è nel Girone B. L’esordio è al Brianteo con la Feralpisalò

Il Monza 1912 esordirà nel Girone B, a 20 squadre, del campionato di Serie C mercoledì prossimo, alle ore 15, ospitando allo stadio Brianteo la Feralpisalò. È questo l’esito delle varie vicende che si sono succedute tra il tardo pomeriggio di ieri e la tarda mattina di oggi negli uffici del Coni a Roma e della Lega Pro a Firenze.

Ma andiamo con ordine. Ieri intorno alle 18.45 il Collegio di garanzia del Coni ha deciso che la riduzione del numero di squadre della Serie B da 22 a 19 squadre, deliberato in estate dalla Federcalcio su pressione della Lega Serie B, è stato un provvedimento regolare. Tanto per rendere l’idea della nefandezza della decisione assunta 2 membri su 3 del Collegio, tra cui il presidente Franco Frattini, hanno votato contro. L’ex ministro ha dichiarato: “Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2, con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega l’inammissibilità di tutti i ricorsi. Il campionato continua (perché si sono già giocate 2 giornate, ndr) a 19 squadre”. Con il numero delle squadre di Serie B che scende da 22 a 19 squadre automaticamente il numero di quelle di Serie C, solo per quest’anno, sale da 56 a 59 (il format ne prevede 60 ma poche società avevano i requisiti per essere ripescate e solo la Juventus ha approfittato della novità della possibilità di iscrizione di formazioni Under 23 di club di Serie A in terza serie).

La Lega Pro ha dunque, nella serata di ieri, delineato i 3 gironi, non prima di aver emesso il seguente durissimo comunicato: “Il Direttivo di Lega Pro ha preso atto della decisione assunta dal Collegio di garanzia del Coni così come della posizione contraria espressa dal presidente Frattini, che apre non pochi interrogativi ai quali si auspica possa arrivare una risposta delle autorità competenti. Il Consiglio direttivo, in assenza della certezza delle regole che governa il sistema calcistico, ha manifestato l’impossibilità di iniziare un campionato. Ciononostante, nel rispetto della competizione sportiva, dei calciatori, delle società sportive e dei tifosi, ha deliberato l’approvazione dei gironi e la presentazione dei calendari, lasciando impregiudicati i diritti delle società ad agire a tutela dei propri interessi e confidando che gli organi della giustizia sportiva ripristinino il rispetto delle regole”. In pratica anche per la Lega Pro non sono state rispettate le regole…

Da parte sua la Lega della terza serie ha confermato la scelta cervellotica di inserire nell’A non le squadre del Nord ma quelle del Centro-Nordovest e nel B non le squadre del Centro ma quelle del Centro-Nordest. Così operando ha diviso le compagini della Lombardia e dell’Emilia-Romagna… Il Monza, a differenza della scorsa stagione, è stato inserito nel Girone B, assieme alle altre formazioni della Lombardia (fatta eccezione per l’Aurora Pro Patria) e a quelle del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, della Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo e dell’Umbria. Ecco l’elenco completo delle avversarie del “1912”: Albinoleffe, Alma Juventus Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, L.R. Vicenza Virtus, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Südtirol, Teramo, Ternana Unicusano, Triestina, Virtusvecomp Verona, Vis Pesaro.

Stamattina, infine, la Lega Pro ha stabilito di rinviare ulteriormente l’inizio del campionato (già spostato prima di una settimana e poi di altre due), da domenica prossima a mercoledì prossimo, ma ogni partita, in caso di accordo tra i due club, si potrà anticipare a domenica o lunedì. Il Monza esordirà in casa contro la Feralpisalò, dopodiché domenica 23 settembre si recherà a domicilio della neopromossa Virtusvecomp Verona. Seguirà a metà settimana il derby provinciale col Renate al Brianteo. L’ultimo incontro tra le mura amiche sarà contro la Fermana, mentre la regular season dei biancorossi si chiuderà il 5 maggio 2019 a Bolzano di fronte al Südtirol. A questo link il calendario completo del team allenato da Marco Zaffaroni: clicca qui

La società presieduta da Nicola Colombo, che entro qualche settimana dovrebbe cedere la maggioranza delle quote all’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha intanto comunicato di aver raggiunto quota 600 abbonamenti. Ricordiamo che la campagna tesseramenti resterà aperta fino al 21 settembre.

Infine segnaliamo che nei giorni scorsi alcuni giocatori del Monza si sono scambiati i numeri di maglia. Con la cessione di Ponsat all’Audace Reggio la sua maglia numero 11 è stata presa da Reginaldo, che ha lasciato la numero 20 a Tomaselli, il quale a sua volta ha ceduto la numero 18 a Jefferson. Inoltre anche all’aggregato dalla Berretti, Longo, è stata assegnata una maglia, la numero 28.

