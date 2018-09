Portioli e Gruppo San Donato insieme per il Progetto Cor

La città di Milano accende il suo cuore e diventa palcoscenico e luogo simbolo della ricerca e della lotta alle patologie cardiovascolari.

Un’iniziativa che parte da lontano e che vede coinvolto il Progetto COR della GSD Foundation con la partecipazione del Gruppo Portioli, storico marchio del caffè italiano nato nel 1958 come bar degustazione in via Eustachi a Milano, che ha deciso di festeggiare il suo 60° compleanno in una maniera speciale, appoggiando e sostenendo la raccolta fondi per la ricerca.

Giorni ricchi di emozioni grazie alla nuova edizione di Love The Beat, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione ed al miglioramento delle tecniche diagnostiche e terapeutiche. Un momento di incontro e di sensibilizzazione che in occasione della giornata Mondiale del Cuore del 29 Settembre dedica un’intera settimana alla prevenzione.

L’obiettivo dell’intera campagna è quello di raccogliere ed indirizzare risorse economiche a sostegno di diagnosi tempestive e terapie efficaci. Un percorso di crescita per sviluppare cure sempre più innovative e personalizzate, agevolando gli importanti progressi nel campo della scienza.

Tutti gli eventi della manifestazione Love the Beat

La campagna raggiunge il cuore della città di Milano e si concentra nell’evento di Sabato 29 Settembre in piazza XXV Aprile. Dalla mattina alle 9.00 fino alle 16.00 del pomeriggio l’equipe del Gruppo San Donato sarà a disposizione per uno screening cardiovascolare gratuito con diverse dimostrazioni su come eseguire una rianimazione cardiopolmonare.

La struttura mobile effettuerà degli elettrocardiogrammi, controllo dei livelli di glicemia e colesterolo con consulenze personalizzate a cura di nutrizionisti ed esperti di riabilitazione cardiologica.

Sono diverse le iniziative della campagna Love the Beat, e coinvolgono in maniera diretta anche gli ospedali del Gruppo San Donato distribuiti nella regione Lombardia, dove sarà possibile prenotare analisi e controlli gratuiti.

Di seguito la lista delle strutture aderenti all’iniziativa:

– Casa di Cura la Madonnina

– IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi

– IRCCS Policlinico San Donato

– Istituti Clinici Zucchi

– Istituto Clinico Città di Brescia

– Istituto Clinico S. ANNA

– Istituto Clinico San Rocco

– Istituto Clinico Sant’Ambrogio

– Istituto Clinico Villa Aprica

– Istituto di Cura Città di Pavia

– Policlinico SAN PIETRO

– Smart Clinic Cantù

– Smart Clinic Le Due Torri

– Smart Clinic Oriocenter

– Villa Erbosa

Durante l’arco della settimana, oltre a poter usufruire delle visite mediche gratuite, sarà possibile offrire un proprio contributo ai progetti di ricerca, sostenendo in maniera diretta la GSD Foundation. Oltre ai prodotti solidali, i partecipanti alla manifestazione potranno acquistare le esclusive lattine di caffè espresso italiano del Gruppo Portioli, il ricavato verrà destinato alla ricerca sul cuore.

“Love the Beat” culminerà nel grande evento della serata presso il Teatro degli Arcimboldi. Madrina dell’iniziativa e testimonial del Progetto Cor è Katia Follesa che, insieme al compagno Angelo Pisani, presenterà l’esclusivo Concerto del Cuore di Gigi D’Alessio.

Una serata all’insegna della musica che vedrà, oltre all’artista partenopeo, anche l’esibizione del rapper Shade e della cantante Federica Carta. L’intero incasso sarà devoluto al Progetto COR, per il sostegno ai nuovi progetti scientifici e alla ricerca sulle patologie cardiovascolari.

Fonti

Gruppo Portioli: https://www.gruppoportioli.com/it/

Progetto COR GSD Foundation: https://www.gsdfoundation.it/cor/

