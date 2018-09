Monza, Synlab Cam dedica alle donne una settimana di visite gratuite

Appuntamento al CamLei di Monza dall’8 al 12 ottobre, quando prenderà avvio la settimana “Salute Donna 2018”: cinque giorni di visite gratuite, approfondimenti e incontri dedicati all’universo femminile, organizzati da Synlab Cam Monza con il patrocinio di OMCeOMB e F.I.D.A.P.A. sez. Monza e Brianza.

Durante gli open day, gli specialisti del CamLei saranno a disposizione della cittadinanza per visite gratuite di Medicina Estetica, Medicina Integrata, Scienza dell’Alimentazione, UroGinecologia. Per accedere alle giornate è necessario prenotare, contattando il numero 039.23971 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 a partire da lunedì 24 settembre (fino a esaurimento posti).

Per la settimana più rosa dell’anno, il CamLei ha deciso di inaugurare la stagione dei Tè della Salute con un primo appuntamento speciale fissato per giovedì 11 ottobre. Titolato “Le età della donna”, sarà un incontro allargato rispetto ai canonici Tè della Salute organizzati durante l’anno. Il team di specialisti Ginecologi del CamLei, infatti, discuterà con le pazienti di pubertà, gravidanza, sessualità, menopausa e tumori femminili: un viaggio a 360° nel mondo della Donna che andrà a toccare ogni fase della vita. All’incontro, a partecipazione gratuita previa iscrizione, presenzieranno anche le Donne di Fidapa Bpw sez. Monza e Brianza.

Nella cornice più formale dell’Auditorium, invece, il giorno precedente – mercoledì 10 ottobre – alle ore 19:45 si terrà un convegno plenario aperto liberamente alla cittadinanza, dal titolo “Donna, Medicina di Genere e Salute”. Grazie a un parterre di relatori di diverse discipline, verrà affrontato il tema della Medicina di Genere (diventata ormai legge in Italia a partire dall’11 gennaio di quest’anno), un approccio che a Monza ha avuto il suo momento clou nel gennaio del 2016, con l’inaugurazione del CAMLei. In questo spazio specificamente strutturato secondo le esigenze femminili, infatti, i clinici operano esclusivamente sulla base di quelle differenze non solo biologiche e genetiche, ma anche ambientali, sociali e culturali che condizionano profondamente la salute della Donna.

Il convegno si avvarrà della competenza e professionalità dei seguenti specialisti: Maurizio G. Biraghi – Specialista in Oncologia, Omeopatia. Coordinatore Aree Specialistiche trasversali CamLei, Synlab Cam Monza, Silvia Briganti – Specialista in Scienza dell’Alimentazione, CamLei, Synlab Cam Monza, Roberto Colombo – Responsabile Medico Area Wellness Laboratori Synlab Italia, Raffaella Corti – Presidente Fidapa Bpw, sezione Monza e Brianza, Stefano Salvatore – Specialista in Ostetricia e Gineocologia, Responsabile Unità Uroginecologica – Irccs Ospedale San Raffaele Milano – Ambulatorio di Uroginecologia, Synlab Cam Monza, Cristina Varesi – Specialista in Idrologia Medica CamLei, Synlab Cam Monza e dell’apertura da parte di Carlo Maria Teruzzi – Presidente OMCeOMB Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Monza e Brianza.

All’aggiornamento dei signori Medici in tema di Medicina di Genere, sarà dedicata la giornata di martedì 9, con il corso Ecm “Medicina Genere-specifica: nuove frontiere per la salute della Donna tra cervello, intestino, malattia e benessere” (7 crediti Ecm; per iscriversi clicca qui).

Per partecipare al Tè della Salute di giovedì 11 ottobre e al convegno di mercoledì 10 ottobre è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa: Sig.ra Sara Casati, tel. 039.2397450 – sara.casati@synlab.it.

