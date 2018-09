Monza, ex Inam e vecchia Fiera: ci sono già tre manifestazioni di interesse

Ristrutturazione della biblioteca civica di via padre Reginaldo Giuliani e interventi di recupero nelle scuole monzesi: sono questi i due obiettivi dichiarati che la giunta di Dario Allevi conta di centrare con i solidi che ricaverà dalla vendita di due gioielli di famiglia, vale a dire lo stabile ex Inam di via Giuliani e l’area ex Fiere, messe all’asta e già diventate oggetto dei desideri di alcuni operatori immobiliari del territorio. La somma che la giunta conta di ricavare è di circa nove milioni di euro.

La questione della vendita del palazzo ex Inam e dell’ area ex Fiere è tornata d’attualità perché il sindaco, Dario Allevi, il vice sindaco, Simone Villa, e l’assessore all’Urbanistica, Martina Sassoli, hanno fatto il punto della situazione. In Comune, infatti, sono arrivate ben tre manifestazioni di interesse e se non sorgeranno intoppi di sorta le buste dovrebbero essere aperte entro la fine del mese. Nel frattempo, i tecnici dell’amministrazione e gli emissari degli operatori immobiliari effettueranno sopralluoghi sulle aree per consentire di prenderne visione.

Insomma, la vendita dei due lotti sembra essere arrivata al dunque e l’assessore Sassoli ha sottolineato gli ampi margini di manovra consentiti sotto il profilo del recupero e della riqualificazione. In sostanza è permesso fare tutto tranne una decidere per una destinazione agricola o residenziale per quanto riguarda l’area Fiera. Dalla vendita la giunta conta di racimolare grosso modo nove milioni di euro. Il vice sindaco Villa ha già spiegato a chiare lettere come intende impiegare quella somma.

“Si tratta di un’opportunità di grande valore e strategica per la nostra città – spiega l’Assessore alle Politiche del Territorio, Martina Sassoli – In questo momento la possibilità di attuare una sinergia tra un soggetto pubblico e i privati costituisce un volano indispensabile per una riqualificazione radicale, anche dal punto di vista urbanistico e ambientale, di due porzioni importanti di Monza”.

Prima di tutto per rimettere a nuovo la sede della biblioteca civica di Giuliani, di recente dimezzata dalla decisione dell’amministrazione di utilizzarne una parte per la realizzazione di un nuovo info point. In seconda battuta, i nove milioni e rotti di euro saranno impiegati per rimettere in sesto le scuole monzese, molte delle quali attendono un lavoro di riqualificazione e di messa in sicurezza da decenni.

I dettagli

Ex-Inam . Il primo immobile, l’edificio ex-INAM, situato in via Padre Reginaldo Giuliani, è situato nel perimetro del centro storico della città, in prossimità dei più importanti servizi cittadini. Si sviluppa su quattro piani fuori terra e un seminterrato, per una superficie lorda complessiva di 3520 mq. Il lotto di terreno su cui insiste il fabbricato ha una superficie di 976 mq, di cui 818 coperti. Il prezzo a base d’asta è di 3.862.500 euro. La scadenza fissata è il 20/9/2018.

Ex Fiera . Il secondo immobile riguarda l’area ex Fiera, situata in via G. B. Stucchi. Il primo lotto dell’avviso di gara riguarda il piazzale tra via Stucchi e Viale Sicilia, che si sviluppa si una superficie di 20.509 mq. Il prezzo a base d’asta è di 4.189.125 euro. La scadenza fissata è il 21/9/2018.

Il secondo lotto riguarda il piazzale che affaccia direttamente su Viale Sicilia, per un’area di 2503 mq. Il prezzo a base d’asta è di 998.697 euro. La scadenza fissata è il 22/10/2018.

Il testo integrale dei bandi, completi di allegati, sono online su www.comune.monza.it

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter