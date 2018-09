Desio: al Parco Tittoni imperdibile sfida “Arrosticini vs Bombette”

Una tre giorni ricchissima a Parco Tittoni a Desio. Nelle giornate di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 settembre andrà in scena una sfida imperdibile tra due specialità alla griglia, divenute ormai simbolo delle rispettive regioni di appartenenza: le bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi.

Da un lato una delle specialità da strada più amate d’Italia: le bombette pugliesi, involtini di vitello ripieni o in alcuni casi avvolti da capocollo, con un cuore saporito di caciocavallo o canestrato pugliese. Una volta farcita la fetta di carne, questa viene arrotolata assumendo il tipico aspetto di una “bombetta”. Le bombette sono tipiche delle macellerie e bracerie (dal tradizionale metodo di cottura) di Bari, Brindisi e Taranto, città nelle quali è facile poterle consumare appena arrostite, o acquistarle per poi cuocerle a casa.

Gli arrosticini sono un secondo piatto tipico della regione Abruzzo, conosciuti anche nel resto d’Italia e apprezzati a livello internazionale. Localmente gli arrosticini vengono chiamati anche rustelle o arrustelle, poiché in dialetto il verbo “rustellare” sta per “cuocere alla brace”. Vengono cotti alla brace sui tipici braceri chiamati fornacelle, furnacelle, rustillire o arrostellari, e serviti al naturale oppure aromatizzati con rosmarino o peperoncino. Nascono dalla tradizione pastorizia abruzzese, sono originari della zona pedemontana del Gran Sasso, in provincia di Pescara. In tutto l’Abruzzo, tuttavia, abbondano gli allevamenti di pecore e la carne ovina è uno degli alimenti regionali più diffusi.

Il “ring” su cui si svolgerà la sfida tra bombette e arrosticini sarà fuori dal comune: 40 metri lineari di griglie che verranno posizionati negli spazi del verde Parco Tittoni di Desio.

Durante i tre giorni della manifestazione, oltre alle specialità gastronomiche, saranno presenti anche stand di birre selezionate e una piccola area bimbi.

Arrosticini vs Bombette affiancherà inoltre tre eventi serali di Parco Tittoni: martedì 11 settembre, A Glass Of Wine con abbinamento di Vini selezionati, mercoledì 12 settembre Friends Night con promozione sulla Birra, giovedì 13 settembre: Nasty Party con DJset & speciale promozione sui Cocktails.

Foto apertura archivio MBNews

