Desio, al via la tre giorni di Festa. Ecco tutti gli eventi

Sarà l’inaugurazione dello skatepark in via Agnesi, in un’area nella zona del PalaBancoDesio, sabato 6 ottobre alle ore 10, ad aprire la Festa di Desio. “La scelta non è causale – spiega il sindaco Roberto Corti – “SkateTiamo” è uno dei progetti junior della scorsa edizione del Bilancio Partecipativo che si fonda sugli stessi valori della nostra città: condivisione, confronto e partecipazione diretta di chi si sente parte di una comunità”.

“Abbiamo messo in campo le migliori energie di Desio – commenta l’assessore con delega agli Eventi Giorgio Gerosa -. Pubblico, privato, no profit, ancora una volta si sono messi al lavoro insieme per costruire un programma di appuntamenti capaci di coinvolgere tutta la città. La comunità cristiana e la comunità civile si riconoscono nella festa di Desio capace di coniugare fede, impegno pubblico, arte, storia ed eventi”.

Tre i momenti clou. I rendering del progetto del nuovo centro storico che saranno esposti in piazza Conciliazione con due momenti di confronto con l’assessore alle politiche di governo del territorio Giovanni Borgonovo sabato e domenica alle ore 17.30; il lancio del Bilancio Partecipativo 2018/19 e l’avvio del progetto Stendardi Dal Vivo, mostra fotografica en plein air lungo via Garibaldi e corso Italia con fotografie di Desio, eventi e luoghi, dell’Archivio de Comune e del Circolo Fotografico Desiano.

Nel pomeriggio, dalle ore 14, via Conciliazione e piazza Santa Maria saranno occupate dai mercatini di Coldiretti dove i consumatori potranno fare la spesa a km zero con i prodotti, anche bio, del territorio che passeranno così direttamente dal campo alla tavola: dai formaggi freschi e stagionati alle patate, dai salumi al miele, dalla carne alla frutta e verdura di stagione, dalla birra artigianale al pane, poi vino, olio extravergine di oliva. E la spesa sarà accompagnata da musica diffusa e da artisti di strada.

Alle 16.30 in via Garibaldi e corso Italia sarà esposta e misurata La torta del Cuore: pane, latte, amaretti, pinoli e cacao per raccogliere fondi per l’acquisto di un mezzo di Protezione civile. La giornata si chiuderà alle ore 21 in Basilica Santi Siro e Materno con un Concerto per coro e strumenti a cura del Coro Città di Desio.

Il programma della seconda giornata, domenica 7 ottobre, inizierà alle 11.30 in Basilica Santi Siro e Materno con l’investitura della trentunesima edizione del Palio degli Zoccoli, il cuore della festa, però, si sposterà lungo l’asse della cultura e dello sport: da piazza Conciliazione a Villa Tittoni in programma mostre artistiche, esibizioni sportive e esposizione di auto e moto.

Alle 16 il Corpo musicale Pio XI – Città di Desio, diretto dal Maestro Gioacchino Burgio, da Villa Tittoni, attraverso via Lampugnani e via Pio XI, raggiungerà, piazza Conciliazione dove si svolgerà il concerto finale con il Corpo musicale Santa Cecilia di Lazzate, il Corpo musicale S.S. Ambrogio e Simpliciano di Carate, il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Sovico e il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Camnago che partiranno da diversi punti della città.

Alle 17.30, al Centro parrocchiale, esibizione dei Vigili del Fuoco e castagnata, mentre alle 21 in piazza Conciliazione performance musicale e di ballo di B4Dance.

Durante tutta la giornata in piazza Conciliazione sarà possibile acquistare La torta del Cuore, mentre nel pomeriggio il centro storico sarà animato da mercatini, intrattenimenti e mostre e la Scuola dell’infanzia San Giuseppe (piazza Conciliazione, 9) propone La città infinita, laboratorio per bambini che utilizza materiale di recupero o scarto industriale per creare e ricreare paesaggi urbani. Il progetto è di Mao Fusina. Laureato in architettura presso il Politecnico di Milano, è docente di laboratorio per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Milano, collabora con il Muba, il museo dei bambini di Milano, con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, il Museo delle Culture di Milano e il Chini Lab, il piccolo museo dei bambini di Borgo San Lorenzo in Toscana. Il laboratorio sarà replicato lunedì pomeriggio in piazza Conciliazione. Informazioni e prenotazioni: 0362/622041 – materna.sangiuseppe@tiscali.it.

La tre giorni di festa si chiuderà lunedì 8 ottobre. Durante la giornata sarà possibile fare una passeggiata in carrozza (con partenza da piazza Conciliazione) acquistare La torta del Cuore o assistere (alle ore 21 in Sala Pertini – piazza Don Giussani) allo spettacolo teatrale in lingua dialettale a cura dell’associazione ARDEN – Luogo del possibile APS.

Viabilità temporanea. Sabato 6 ottobre sarà istituita l’isola pedonale corta, da via Fratelli Cervi a via Grandi, con divieto di ingresso in via 24 Maggio e divieto di sosta in piazza Conciliazione. Domenica 7 ottobre confermata l’isola pedonale corta e il divieto di accesso in via 24 Maggio. Inoltre è prevista la chiusura da piazza Conciliazione a Villa Tittoni, con varchi da via Portichetto in via Olmetto e da via Laghetto in via San Pietro, e il divieto di sosta in via Conciliazione, largo degli Alpini, piazza Cavour e via Lampugnani. Lunedì 8 ottobre, infine, divieto di ingresso in via 24 Maggio e chiusura e divieto di sosta in piazza Conciliazione.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter