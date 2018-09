Antifascisti contro due feste di solidarietà. L'assessore va su tutte le furie...

La polemica politica a Monza arriva a investire anche le feste dedicate ai bambini. È infatti scontro per la presenza in un paio di manifestazioni dei volontari di BranCo Onlus, che appartengono ad un’area di destra.

BranCo parteciperà domani a “Entra in gioco”, iniziativa organizzata alla Cascina del sole, nel Parco Reale, dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune retto da Desirée Merlini della Lista Allevi, e dopodomani a “Il giardino delle culture”, festa della Consulta di quartiere Regina Pacis-San Donato, dunque sotto la supervisione dell’assessore Andrea Arbizzoni di Fratelli d’Italia.

Alcuni cittadini hanno segnalato con un tweet a Coop Lombardia, sponsor di “Entra in gioco”, la presenza di BranCo, meravigliandosi che la grande catena di supermercati legata alla sinistra e all’antifascismo non avesse ritirato il supporto all’iniziativa. Un avviso che non è rimasto del tutto inascoltato. Coop ha proceduto a ritirare il proprio marchio da “Entra in gioco” ritenendo i valori di qualcuno dei partecipanti non in linea con quelli dell’azienda. A questo punto alcuni esponenti del comitato Brianza antifascista si sono mobilitati per boicottare entrambe le manifestazioni, nonostante “Il giardino delle culture” preveda che il ricavato vada a favore dei bambini dell’Opera San Vincenzo. Simone Raul Luraghi, assieme ad altri sei attivisti, ha inviato alle associazioni aderenti alle due iniziative il seguente messaggio tramite social network: “Vi scrivo in quanto dovreste partecipare alla manifestazione. Vi faccio presente che alla stessa parteciperanno anche quelli di Bran.Co. e che Coop Lombardia si è dissociata in quanto questi partecipanti sono incompatibili con i loro valori. Spero che, per lo stesso motivo, rifiuterete anche voi la vostra presenza, in modo da non essere accomunati a questa gente. Grazie per l’attenzione”.

Luraghi ha spiegato: “Noi di Brianza antifascista siamo sempre vigili sulle realtà di estrema destra che stanno emergendo sul territorio. Oltre a Forza Nuova e a Lealtà Azione pare che stia per arrivare a Monza anche una sede di Casa Pound, senza contare che anche FdI e Lega tengono forti legami con realtà di matrice fascista. Con la nostra attività cerchiamo di mettere un freno alla legittimazione come BranCo, vicina ad aree di estrema destra. Nel Paese stanno fiorendo molte organizzazioni che in maniera subdola propagandano ideologie anticostituzionali. Dovrebbero essere messe tutte fuorilegge. Così abbiamo chiesto alle altre aderenti alle due iniziative di dissociarsi dalle stesse.”