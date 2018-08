Trasporto pubblico locale, Monza viaggia a passo di lumaca

A che velocità viaggiavano i calessi? A quanto andavano quelle belle carrozze trainate dai cavalli? Le domande sorgono più che spontanea leggendo i risultati dell’ultima ricerca condotta al Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat in relazione alla velocità commerciale media del trasporto pubblico locale. Sorgono spontanee le domande per il semplice motivo che i dati finali dicono che la velocità media in lombardia degli autobus è di 17,6 km all’ora, contro una media nazionale di oltre 19. Non solo, gli stessi dati dicono anche che a Monza gli autobus sono così lenti che solo a Sondrio vanno più piano.

Sarà colpa della particolare conformazione della città, o del traffico sempre più pesante, o delle strade sempre più conciate, fatto sta che la classifica ufficiale vede Cremona in testa (21,8 km/h), seguita da Mantova (21,6 km/h), Lecco (19 km/h), Brescia (18,5 km/h), Varese (18,1 km/h), Como (18 km/h), Pavia (18 km/h), Lodi (16,8 km/h), Bergamo (15,5 km/h), Milano (15,3 km/h), Monza (14,6 km/h) e Sondrio (14 km/h).

“Il trasporto pubblico locale ha un’importanza fondamentale per gli spostamenti nelle città italiane, a maggior ragione se si considera che una delle tendenze che stanno maggiormente influenzando il modo di muoversi all’interno delle città è il sempre più massiccio ricorso all’intermodalità nell’utilizzo dei mezzi di trasporto, e cioè all’uso di diversi mezzi per coprire diverse tratte e raggiungere la destinazione finale – hanno commentato gli esperti di Continental -. In questo nuovo paradigma di mobilità i mezzi del trasporto pubblico locale hanno un ruolo di primaria importanza perché in molti casi sono gli unici che permettono di raggiungere le destinazioni poste al centro delle città”.

In Italia la velocità commerciale degli autobus usati per il trasporto pubblico locale è di 19,4 km/h. La regione in cui la velocità commerciale degli autobus è maggiore sono le Marche (22,6 km/h). Alle Marche seguono Lazio (22,4 km/h), Sardegna e Basilicata (21,2 km/h), Emilia Romagna (20,7 km/h), Piemonte (20,2 km/h), Abruzzo (20 km/h).

Al di sopra della velocità media nazionale si collocano anche Trentino Alto Adige (19,9 km/h), Calabria e Umbria (19,7 km/h), Friuli Venezia Giulia (19,5 km/h). Al di sotto del livello medio nazionale, invece, sono Toscana (19,2 km/h), Veneto (19,1 km/h), Puglia (18,7 km/h), Molise (18,5 km/h), Liguria (18,4 km/h), Lombardia (17,6 km/h), Sicilia (17 km/h), Valle d’Aosta (16,5 km/h) e Campania (15,6 km/h).

