U.S. Biassono: weekend ricco di gare per gli atleti brianzoli

In scena lo scorso weekend la prima tappa da Collio Maniva a Provaglio d’Iseo, la 3 Giorni Ciclistica Bresciana Internazionale, a cui ha partecipato anche l’Unione Sportiva Biassono. Alla conclusione dei 93,66 chilometri la vittoria è andata a Nicolò Parisini (G.B. Junior Team) che ha anticipato Pasquale Lamanna (Feralpi Monteclarense) e Alex Raimondi (Aspiratori Otelli).

Luca Varenna, primo atleta di U.S. Biassono al traguardo, ha terminato la corsa in 23esima posizione, occupando anche l’undicesima posizione nella speciale classifica riservata agli atleti lombardi.

Si è svolta sempre nel fine settimana anche la seconda tappa con partenza ed arrivo a Torbole Casaglia. Gli atleti Varenna, Pellegrini, Colombo e Giubilo hanno dovuto affrontare questa frazione senza il compagno di squadra Giambersio che, sfortunatamente, per un problema fisico ha dovuto lasciare la corsa durante la prima tappa.

Domenica si sono invece svolti a Terme di Comano, in Trentino, i Campionati Italiani di ciclismo per la categoria Allievi. In gara per l’U.S. Biassono Davide Magro, Daniel Ippona e Giacomo Villa, convocati dal Comitato Regionale Lombardo della Federciclismo. Il resto della squadra Allievi è rimasto in Lombardia per partecipare al “40° Trofeo Sandro Peri” di Bareggio; mentre gli Juniores non impegnati nella 3 Giorni Ciclistica Bresciana Internazionale hanno gareggiato a Bogogno in Piemonte.

