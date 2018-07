U.S. Biassono a podio in Piemonte e protagonista in Brianza

L’Unione Sportiva Biassono archivia un’altra domenica positiva e con buoni risultati. Gli atleti di patron Maino hanno affrontato questa settimana le due frazioni del “16° Giro della Brianza” per Juniores, corse ad Olgiate Molgora e il “G.P delle tre province”, disputato dagli Allievi a Canelli in Piemonte.

I ragazzi di Colombo e Tunesi si sono ben comportati nella gara brianzola: Marco Colombo, Paolo Giambersio e Matteo Giubilo, hanno animato la gara del mattino assieme ad un drappello di altri dieci corridori e, alla conclusione dei 78 chilometri in programma nella prima frazione, hanno tagliato il traguardo in settima, ottava e decima piazza; anche Alessio Valagussa è stato autore di una buona prestazione terminando la fatica del mattino tra i migliori venti classificati.

La cronoscalata pomeridiana verso Cagliano, ha visto i quattro alfieri di U.S.Biassono concludere con tempi abbastanza simili tra loro: Colombo ha fatto registrare il tempo di 18m.37s, classificandosi tredicesimo; Giubilo ha concluso i sette impegnativi chilometri in 19m.20s; Valagussa ha fermato il cronometro su 19m.21s e Giambersio ha terminato in 19m.32s. Nella classifica combinata i ragazzi della formazione brianzola sono rimasti per poco fuori dai migliori dieci.

I ragazzi della categoria Allievi, impegnati in Piemonte, hanno festeggiato un nuovo podio: Davide Magro si è classificato al terzo posto nel “3° G.P. delle tre provincie”, gara di ottanta chilometri con partenza da Canelli e arrivo ad Acqui Terme. A primeggiare è stato Damiano Valerio (Madonna di Campagna) che ha anticipato Gabiel Fede (Cadrezzate Verso L’Iride). Oltre alla “medaglia di bronzo” di Magro, la formazione di Brugali ha colto il decimo posto con Filippo Colombo.

CLASSIFICA 3° GP DELLE TRE PROVINCIE ALLIEVI

1. Damiano Valerio Madonna di Campagna 80.300 km in 2h11m.10s

2. Gabriel Fede Cadrezzate Verso L’Iride

3. Davide Magro U.S. Biassono a 15”

4. Matteo Lovera Vigor Cycling Team

5. Manuel Oioli U.S. Bustese Olonia

6. Marco Lo Verso Vigor Cycling Team

7. Lorenzo Roda Figinese

8. Nicolò Pettiti Esperia Piasco

9. Alberto Boetti Vigor Cycling Team

10.Filippo Colombo U.S. Biassono

CLASSIFICA PRIMA FRAZIONE GIRO DELLA BRIANZA JUNIORES

1. Francesco Carollo (Energy Team)

2. Andrea Piccolo (Team LVF)

3. Alessandro Fancellu (Canturino 1902)

4. Leonardo Giani (Canturino 1902) a 8”

5. Francesco Galimberti (Energy Team)

6. Alessandro Motti (Canturino 1902)

7. Marco Colombo (Us Biassono)

8. Paolo Giambersio (Us Biassono)

9. Domenico D’Amore (Canturino 1902)

10. Matteo Giubilio (Us Biassono)

