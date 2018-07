Parco delle Groane, operazione antidroga tra Limbiate e Ceriano

Dieci pattuglie e venti militari coinvolti, sette persone fermate, decine quelle controllate: è questo il bilancio dell’operazione condotta martedì 17 luglio dai Carabinieri della Compagnia di Desio all’interno e nelle aree adiacenti al Parco delle Groane.

L’area, nota per il giro di spaccio, è stata rastrellata con il supporto degli uomini della Compagnia di Intervento Operativo del Terzo Battaglione Lombardia, che hanno setacciato il territorio dei Comuni di Limbiate, Senago e Ceriano Laghetto.

A Limbiate, gli uomini dell’Arma hanno controllato un noto bar di via Dei Mille, già chiuso in passato su decisione delle autorità: controllati tutti gli avventori, molti di loro con precedenti penali. A Senago è invece stata perlustrata la SP 9, ritenuta un’arteria molto frequentata dagli spacciatori: controllate 24 persone.

L’operazione dell’Arma ha tenuto impegnati i militari per sei ore, dalle 14 alle 20: 7 infine gli uomini finiti in stato di fermo, pusher attivi nei boschi del Parco delle Groane, a cui è stato consegnato il foglio di via obbligatorio.

