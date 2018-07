Arcore, da giovedì la 23° edizione della Festa della Lega Lombarda

“Anche quest’anno la festa nazionale della Lega Lombarda sarà un grande evento, politico, aggregativo e ricreativo. In dieci sere consecutive, nell’area feste di Arcore, porteremo dibattiti e informazione, ma anche buona musica e ottima cucina. Ringrazio anticipatamente tutti i militanti e sostenitori lombardi, e tutti i militanti della provincia di Monza e Brianza che ospita la festa, per il grande lavoro che hanno svolto per organizzare questa nostra festa e per tutte le sere in cui sgobberanno, in cucina, ai tavoli, ai parcheggi, per fare tutto nel migliore dei modi, come sempre. E da brianzolo sono molto contento che la festa nazionale della Lega Lombarda si tenga ad Arcore”. Il segretario della Lega Lombarda, l’on.Paolo Grimoldi, presenta così la 23esima edizione della festa nazionale della Lega Lombarda, che si terrà dal 2 al 12 agosto ad Arcore presso l’area feste in viale Piave.

Un tradizionale appuntamento dell’estate lombarda, la festa nazionale leghista, che anche quest’anno sarà chiusa con il comizio del segretario federale della Lega, Matteo Salvini, atteso sul palco di Arcore per la serata conclusiva del 12 agosto, mentre nelle serate precedenti, in cui si alterneranno sul palco ogni sera parlamentari, assessori e consiglieri regionali, spicca l’incontro del 8 agosto, cui saranno presenti i governatori della Lombardia, Attilio Fontana, del Veneto, Luca Zaia, del Friuli, Massimiliano Fedriga, e della Liguria, Giovanni Toti.

Dibattiti, momenti di approfondimento, con giornalisti a moderare dal palco, incontri tematici ma anche intrattenimento e divertimento.

“Vogliamo che la gente, le famiglie, chi resta a casa e non va in vacanza, vogliamo che chiunque possa trascorrere serate piacevoli e interessanti, mangiando bene, in compagnia, approfondendo questioni dell’attualità politica nazionale e regionale. In questi ultimi tre anni la Lega Lombarda è ripartita, si è riorganizzata e ristrutturata, abbiamo fatto ripartire le scuole di formazione per i militanti, le scuole per gli amministratori, il giornalino per la nostra base e adesso per il terzo anno consecutivo abbiamo organizzato la nostra festa nazionale. La Lega Lombarda gode di ottima salute – ricorda Grimoldi – e infatti nell’ultima tornata elettorale abbiamo aumentato notevolmente il numero dei nostri sindaci in Lombardia, a dimostrazione di quanto la Lega sia fortemente radicata e ha una presenza capillare nel territorio lombardo”.

Per il commissario leghista della provincia di Monza e Brianza, Andrea Villa: “Ospitare in Brianza la festa nazionale è motivo di orgoglio per tutti i militanti della nostra provincia. Il comitato organizzatore, guidato da Vittorio Mandelli, è al lavoro da diverse settimane per curare nel minimo dettaglio ogni aspetto dell’appuntamento politico più importante dell’estate. Questa è l’edizione numero 23 della festa nazionale, che ha saputo essere così longeva grazie al supporto dei volontari che la rendono possibile e che l’hanno trasformata in un appuntamento fisso nel panorama politico lombardo”.

