Arcieri Bosco delle Querce: Tanya Giaccheri è oro agli Europei giovanili

Prosegue la scia positiva di risultati degli Arcieri Bosco delle Querce. Tanya Giaccheri a Patrasso (Grecia) ha partecipato con la nazionale agli Europei giovanili conquistando il secondo posto in qualifica e la medaglia più preziosa nell’European Youth Cup Circuit 2018. La classifica del circuito viene estrapolata dalla somma dei risultati ottenuti in qualifica nella prima gara svoltasi a Rovereto e in quella di Patrasso.

Tanya ha sbaragliato la concorrenza francese (Kaczmareck Elodie) e russa (Gomboeva Svetlana) in quella che è stata la sua ultima trasferta con la nazionale giovanile. Ma gli impegni continuano, infatti la giovane medese sarà impegnata tra il 16 e il 22 luglio a Berlino con la squadra senior per la quarta tappa di Coppa del Mondo.

Impegnate nella seconda tappa del Trofeo Doni a Cormons (GO), Chiara Pavone (junior), Camilla Bergna (allieva) e Giulia Longo (ragazza) hanno contribuito, con le loro prestazioni, al terzo posto della squadra regionale lombarda.

Il Trofeo Doni è una serie di tre gare che si svolgono tra Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Calabria. Ogni regione schiera una formazione maschile e una femminile (composta da tre arcieri) per le classi Ragazzi, Allievi e Juniores. La gara vede una prima fase di qualificazione, dopodiché si svolgono gli scontri diretti che assegnano i podi assoluti, i punti e i bonus per la classifica per le varie regioni.

Grazie anche alle frecce delle giovani ragazze, il Comitato Fitarco Lombardia è riuscito a consolidare il primato momentaneo per la vittoria del trofeo dedicato al compianto Renato Doni, fondatore della Federazione italiana e per anni attivo nel nostro territorio grazie alla sua attività di arbitro, divulgatore ed istruttore. Per vedere chi vincerà il trofeo, dovremo aspettare la terza ed ultima tappa, che, come sempre, si disputerà in occasione della “Coppa delle Regioni”, organizzata dal 13 al 15 luglio a Savona.

A Canegrate i ragazzi hanno gareggiato per portare in alto il nome della società. Nella categoria giovanissime sempre ai vertici la piccola Martina Spinelli che conquista il secondo gradino del podio nella qualifica e la medaglia d’oro negli assoluti con un netto 6-0 sull’avversaria. Marco Grassi e Luca Bergamo (categoria allievi) conquistano rispettivamente il primo e il terzo posto nelle 72 frecce. Ottima prestazione anche per gli junior maschili Simone Bellotti e Massimo Vazzola.

Foto Arcieri Bosco delle Querce

