Villasanta, da lunedì la viabilità del centro tornerà alla normalità

Le lunghe code di questa mattina dovute alle ripercussioni della circolazione ferroviaria a causa dell’investimento di un uomo travolto da un treno a Monza e ai rallentamenti a Vimercate nei pressi delle Torri Bianche a causa di un tamponamento a catena, hanno interessato in particolare Villasanta, già provata dalle modifiche viabilistiche dovute all’abbattimento del cinema Lux nel centro della città. Questa mattina i disagi sono stati davvero pesanti con code e auto che viaggiavano a passo d’uomo in particolare in via Edison.

Gli automobilisti villasantesi, provati dai disagi di questa mattina, possono però tirare un sospiro di sollievo in vista della prossima settimana. A partire da lunedì, salvo problemi dell’ultimo momento, la viabilità del centro di Villasanta tornerà infatti nella norma. I lavori esterni dell’abbattimento del cinema Lux procedono a passo spedito e tra pochi giorni le modifiche viabilistiche in atto (la chiusura del tratto di via Veneto e la prossima chiusura di via Villa) verranno eliminate. L’ultimo step prima del ritorno alla normalità è la chiusura al traffico via Villa nel tratto compreso tra l’accesso alla palestra della scuola Fermi e l’intersezione con via Veneto, a partire da venerdì 4 maggio per consentire le opere di abbattimento della facciata. Sempre da venerdì riaprirà invece via Veneto in un unico senso di marcia verso il sottopassaggio.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter