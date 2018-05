Monza Visionaria: martedì il concerto di apertura in Duomo

Conto alla rovescia per la sesta edizione del festival Monza Visionaria. Martedì c’è il concerto inaugurale in Duomo, una prima assoluta internazionale sotto il titolo “Anima mundi”. Poi per tutta la settimana la città sarà animata da musica, danze e giochi di luci.

La creatività di Musicamorfosi, l’associazione organizzatrice diretta da Saul Beretta, ha allestito ancora una volta un programma ricco, che per questa sesta edizione ha un sapore orientale: quest’anno infatti il filo conduttore sarà l’India.

Saranno sei giorni dove la cultura indiana si mischierà ai luoghi più storici e suggestivi della città di Monza. Gli artisti invitati sono artisti di fama internazionale e saranno in grado di coniugare tra loro le varie arti di natura etnica e non.

IL CONCERTO IN DUOMO

Occhi puntati dunque sull’evento di apertura di martedì, qui un trio unico al mondo (Atlantis Trio) unirà il pianoforte, strumento della classicità, con il sitar, il più celebre strumento della grande Madre India. Un concerto intimo e spirituale la cui atmosfera sarà aiutata anche da giochi di luce. Ma dopo ci sarà la possibilità di scatenarsi in un party al Tea Rose, che invece sarà una vera e propria festa conviviale.

L’ingresso è libero con donazione a favore del restauro della facciata del Duomo. Facendo una donazione online è possibile riservare un posto nelle prime file.

Per informazioni e visionare il programma completo: www.monzavisionaria.it

Il festival patrocinato dal Consolato indiano di Milano è realizzato con il contributo di Comune di Monza, Comune Vimercate, Regione Lombardia, e Fondazione Cariplo, Fondazione Monza e Brianza, Assolombarda, Fondazione Monza e Brianza, ACSM AGAM e Parrocchia di San Michele Arcangelo di Oreno di Vimercate e con la collaborazione di Museo del Duomo, Parrocchia Oreno, Consorzio Villa Reale, Nuova Villa Reale di Monza spa e Anteo Spazio Cinema.

In apertura: il concerto del 2017

