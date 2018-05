Monza, riqualificazione delle strade: si parte il 21 maggio con via Manzoni

A fine mese partiranno i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Da alcuni giorni sui semafori della strada ridotta a un gruviera sono apparsi cartelli che comunicano il via libera ai cantieri di riqualificazione dal prossimo 21 maggio. Il costo complessivo dell’operazione è di 350 mila euro, nel quale è compreso anche l’intervento di sistemazione di via Manara. Mentre per via Volta, altra strada martoriata da buche di varie dimensione e profondità, bisognerà attendere ancora qualche tempo. Acms Agam infatti non ha ancora concluso le operazioni di scavo per la posa del teleriscaldamento.

L’amministrazione, nel frattempo, ha varato un piano di riqualificazione da quasi 600 mila euro che coinvolgerà le vie Arno, Molise, Annoni, Canova, Puglia, Ticino e, successivamente, le vie Lamarmora, Tonale, Aleardi, Arosio e Mede. Oltre alle strade, la giunta ha anche deciso di finanziare la sistemazione degli impianti semaforici: a Monza ce ne sono un centinaio. Il progetto di riqualificazione prevede una spesa di 300 mila euro e la sostituzione delle vecchie lanterne oramai obsolete con lampade di nova generazione a led.

In particolare, gli uffici dovranno sistemare alcuni impianti, come quello all’incrocio fra via Taccona e Beethoven, che sovente vengono abbattuti o danneggiati in caso di incidenti. In questi casi l’amministrazione provvederà a intervenire con un’implementazione dell’impianto esistente, con la posa di sensori e di nuovi attraversamenti pedonali

