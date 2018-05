“Lì sei vero”, al Binario 7 approda il Festival Nazionale di Teatro e Disabilità

Vento in poppa per Il Veliero Onlus. Da giovedì 10 a domenica 13 maggio approda al Binario 7, nella sua seconda edizione, il Festival Nazionale di Teatro e Disabilità “Lì sei vero”. Quattro giornate a teatro fra conferenze, workshop con operatori del settore e, soprattutto, rappresentazioni di compagnie da tutta Italia.

Il palco monzese sarà lo scenario della kermesse che vedrà coinvolte realtà provenienti da Veneto, Marche, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Tutte consapevoli dell’importanza del “fare teatro” come mezzo educativo, formativo ed aggregativo, non solo per i soggetti diversamente abili, ma per tutti.

Giovedì 10, alle 18 ci sarà l’inaugurazione, con la presentazione del cortometraggio Prove In Costume, realizzato da Massimo Pantucci. La serata sarà accompagnata da un buffet di benvenuto aperto agli ospiti, alle autorità e alla cittadinanza.

I remi dell’iniziativa sono spinti da Enrico Roveris e Daniela Longoni. I due direttori artistici hanno fatto un anagramma libero de Il Veliero, battezzando l’evento “Lì Sei Vero”. Nel nome del festival hanno così ritrovato la massima del regista polacco Grotowski, che dice “L’attore non recita, non imita o pretende. Egli è se stesso.” “Fare teatro significa imparare a conoscersi per essere. – sostiene Daniela Longoni – Non esistono limiti, ognuno è unico e sul palco può esprimere la propria unicità.”

“Con questo festival che vanta partecipazioni da tutta Italia, puntiamo a portare il nostro messaggio sull’intero suolo nazionale“- afferma Renato Renna, presidente de Il Veliero. La Onlus è nata a Monza nel 2003 e conta due laboratori e una compagnia teatrale, per un totale di 35 persone con disabilità, di età compresa fra i 15 e i 40 anni. I ragazzi sono seguiti da un regista, due educatori e una psicoterapeuta.

Tutte le rappresentazioni del festival saranno seguite da una giuria che decreterà un vincitore. L’attrice Silvana Fallisi sarà la presidentessa dei giurati, anzi la madrina, come preferisce essere chiamata. La premiazione si terrà presso la Cascina San Fedele nel pomeriggio di domenica 13 maggio, dopo un pranzo tutti assieme che vede già 230 invitati fra tutte le compagnie partecipanti.

La mattina seguente, l’iniziativa si chiuderà con il convegno “Riforma del Terzo Settore”, tenuto dal professore Stefano Zamagni, ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna.

“È un onore per la nostra città ospitare questo festival – aggiunge il sindaco di Monza Dario Allevi – un’occasione straordinaria di inclusione e di espressione artistica, nella nostra città, appena proclamata amica della demenza e pronta a diventare anche amica dell’autismo.”

Lì Sei Vero è realizzato da Il Veliero Onlus con il sostegno e il patrocinio del Comune di Monza, in particolare nelle figure degli assessori Longo, Maffè e Merlini. Si ricorda, inoltre, il contributo di Zambon, Acsm Agam, Fondazione della comunità di Monza e della Brianza, FarmaCom Monza, BrianzAcque, Win-Tek, Kell2, Far Rumore e Credit Agricole. Hanno collaborato CSV Monza Lecco Sondrio, Casa Del Volontariato e Liceo Scientifico Paolo Frisi.

