Lissone MTB: successo di Montanari all’isola d’Elba. Vittoria di Finazzi a Parre.

Domenica 13 maggio “Capoliveri Legend Cup” valevole come prova del circuito UCI Marathon Series su un tracciato di 78 chilometri con G.P.M. a quota 400 m.s.l. con partenza ed arrivo da Capoliveri-Isola d’Elba.

Assente il capitano Stefano Lanzi a causa della caduta di domenica scorsa avvenuta in occasione della Conca d’Oro di Odolo (frattura del gomito), la fascia di capitano è andata a Fabio Montanari che ha onorato la metaforica investitura con la brillante vittoria nella categoria Master 3 (40-44 anni). Nei primi 10 di categoria sono entrati: Andrea Zampedri (6° Master 1-30/34 anni), Alessandro Tonello (7° Master 1) e Riccardo Rizzi (10° Master 1). 22° edizione del “Grand Prix Pais de Parr” per 31 chilometri attraverso un percorso quasi totalmente sterrato nei territori dei comuni di Parre, Villa d’Ogna, Piario, Clusone, Ponte Nossa. Nei giovani atleti Elite Sport affermazione di Mattia Finazzi. Nella fascia Master 2 medaglia d’argento di Alessio Curnis e menzione per l’8° posto di Alessandro Frigerio nei Master 5 (50-54 anni).

Gara giovanile “XC del Santo” da Santorso (VI) su un anello di 3,8 chilometri per la giovane Esordiente Martina Recalcati. Sesto posto di categoria per la giovane quattordicenne. Junior Team a Grassobbio (BG) per la prova del circuito Orobie Cup Junior. Nella categoria G2 (8 anni) ottima gara di Franceco Elli che, dopo aver lottato per il podio, ha chiuso in 5ª piazza. Gara sfortunata per Omar Sartori, vittima di una caduta e costretto all’inseguimento con un 17° posto finale nella categoria G4 (10 anni). Tutto pronto per la “XXIª edizione del Trofeo Bosco Urbano Città di Lissone-memorial Paolo Casati” prevista per domenica 20 maggio alle ore 10.00 presso il bosco urbano di Lissone. Gara valevole per il circuito Orobie Cup Junior con la prevista partenza di 200 corridori provenienti da tutta la Lombardia.

Fonte: Comunicato Stampa MTB Lissone

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter