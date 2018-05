Filippo Tortu terzo al Golden Gala di Roma sui 100 metri

Ottimo piazzamento di Filippo Tortu (Fiamme Gialle), il brianzolo che fa sognare sui 100 metri. Questa sera al Golden Gala di Roma, gara internazionale di livello europeo, si è piazzato terzo.

Il tempo non è il suo personale, che è di 10:03 fatto settimana scorsa a Savona, in quanto ha fermato il cronometro a 10:04, però questo piazzamento ha un valore sportivo notevole visto il contesto in cui è avvenuto.

Con la freddezza che lo contraddistingue ai microfoni della Rai ha dichiarato: “Terzo posto completamente inaspettato, ma sono soddisfatto. Gli avversari sono partiti fortissimi. Non ho corso benissimo, stavo quasi per cadere, ma poi il desiderio di raggiungere i primi mi ha spinto fino sul podio.”

Un grande Tortu, che ha fatto una rimonta incredibile. Tortu è a un metro dal più forte velocista del mondo del momento, che è Baker che oggi ha vinto.

Foto frame da video Rai.

