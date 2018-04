Villasanta, provvedimenti viabilistici per l’abbattimento del Cinema Lux

In concomitanza con i lavori programmati dalla Parrocchia per l’abbattimento del Cinema Lux, la prossima settimana saranno adottati provvedimenti viabilistici a tutela della sicurezza degli utenti della strada. Le operazioni che coinvolgono luoghi pubblici avranno inizio venerdì 20 aprile, con la delimitazione dell’area di cantiere mediante barriere su via Veneto e su via Villa.

Da lunedì 23 aprile al 5 maggio, via Veneto sarà chiusa ai veicoli nel tratto compreso tra l’accesso carraio al Centro giovanile e l’intersezione con via Villa. I pedoni potranno utilizzare i viali dei giardini di villa Camperio che, nel periodo in questione, resteranno aperti anche nelle ore notturne.

I veicoli verranno bloccati in corrispondenza di via Camperio e alla rotonda di via Matteotti, per evitare un carico eccessivo su via Villa. Sarà fatta eccezione per i residenti e per coloro che si recano alle attività commerciali presenti su via Veneto.

Dal 2 maggio al 5 maggio sarà vietato il transito su via Villa nel tratto compreso tra l’accesso alla palestra della scuola Fermi e l’intersezione con via Veneto, per consentire l’abbattimento dell’ingresso e della galleria del cinema. Negli stessi giorni si garantirà un unico senso di marcia su via Veneto, in direzione della rotonda di via Matteotti.

Dal 7 maggio al 21 maggio, termine previsto per la chiusura dell’intervento, rimarranno comunque inagibili i marciapiedi di via Villa (lato ex cinema Lux) e il marciapiede di via Veneto (sempre lato ex Cinema Lux) per consentire la rimozione in sicurezza delle macerie.

I tempi sopra indicati sono suscettibili di modifiche in relazione alle condizioni climatiche e a eventuali imprevisti.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter