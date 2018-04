Tennis Club Villasanta al Campionato regionale individuale 2018

La scorsa settimana al Tennis club Mondetti di Vigevano si è tenuto il Campionato regionale individuale per la Regione Lombardia 2018 che tutti gli anni designa la Campionessa femminile under 11 e i qualificati (semifinalisti) che avranno diritto ad accedere ai Campionati Italiani che si terranno al Centro Tecnico Federale di Serramazzoni.

La vittoria è andata a Eleanor Lopez giovane tesserata per il Tennis club Villasanta, realtà brianzola che si distingue ormai da anni per l’eccellente vivaio agonistico e per gli ottimi prodotti della scuola tennis.

Dopo un grande torneo, nella finale Eleanor Lopez ha avuto la meglio sulla brava Scurtu Jeniffer del Tennis club Bonacossa di Milano con il punteggio di 6/3 1/6 6/3 conquistando il titolo regionale e il pass per i campionati italiani.

Non ci resta che seguire gli sviluppi della tennista del Villasanta , che in un passato recente a livello nazionale ha già sorpreso vincendo il Master Kinder al Foro Italico di Roma.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter