Polisportiva Bernate: è dodicesima ai nazionali di corsa campestre

La Polisportiva Bernate torna dai 21° campionati nazionali di corsa campestre con un nuovo risultato eccezionale: il 12° posto ottenuto nella classifica generale per società, con ben 148 gruppi sportivi al via, è frutto della straordinaria partecipazione del sodalizio arcorese che si è presentato a Belluno con 44 atleti.

Alle manifestazioni, disputate sotto un caldo sole con intorno le ancora innevate cime delle Dolomiti bellunesi, hanno partecipato 1870 podisti provenienti da 10 regioni: i colori biancorossi di Bernate sono stati protagonisti di quasi tutte le gare individuali, su un difficile percorso disegnato sui prati di Mel, piccola località sulle sponde del Piave, e hanno dato vita a ben 8 staffette nel centro storico di Belluno. Fango e salite non sono certo mancate e hanno messo a dura prova i muscoli di tutti i corridori: cadute e perdite di scarpe non hanno però intimorito i ragazzi in maglia rossa, eroici nel portare a termine le rispettive gare.

Tra i risultati tecnicamente migliori ricordiamo il 12° posto di Massimo Calloni nella categoria ragazzi 2005, il 15° di Rebecca Brambilla (ragazze 2005), il 29° di Simona Angella tra le juniores oltre al 24° di Andreano Belloni tra i veterani. La Polisportiva Bernate infatti ha gareggiato con 32 giovani atleti dai 10 ai 20 anni e 12 adulti con l’inimitabile esempio di Giuseppe Mauri, classe 1951, ancora capace di notevoli prestazioni sportive.

In conclusione anche le classifiche sorridono a Bernate: tanto impegno ha portato al 12° posto, risultato che migliora il 13° dell’anno precedente a Cesenatico; sesta società della Lombardia, la Polisportiva è stato anche uno dei gruppi più numerosi presenti in Veneto. La spettacolare kermesse cittadina di Belluno con le staffette ha concluso degnamente la manifestazione: 203 quintetti si sono sfidati a tutta velocità con Bernate che ha ancora ben figurato sospinta dal tifo appassionato dei ragazzi.

La società e gli allenatori ringraziano tutti i protagonisti: Riccardo e Stefano Beretta, Francesco Limosani, Delia Polito, Serena Carioti, Pietro Gori, Leonardo Sartini, Rebecca Brambilla, Arianna Riva, Noemi Belloni, Shruti Ferri, Claudia Rusconi, Noemi Riboldi Ciappina, Massimo Calloni, Alessandro Brigatti, Francesca Gennaro, Beatrice Magni, Emma Guido, Alice Marcucci, Lorenzo Sala, Simone Monzardo. Anna Buccino, Marta Piantelli, Marta Viganò, Inga Riboldi, Raffaele Gori, Matteo Calloni, Marco Gennaro, Simona Angella, Chiara Gennaro, Ruta Riboldi, Samuele Carletti. Il gruppo si completa con Maria Chiara Martinelli, Silvia Buora, Matteo Sala, Maurizio Perego, Elena Corno, Massimiliano Marcucci, Carlo Bonini, Luca Monzardo, Saverio Gennaro, Andreano Belloni, Luigi Brambilla e Giuseppe Mauri.

Fonte e foto Polisportiva Bernate

