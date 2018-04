Nuoto Club Monza pareggia in extremis a Mestre

I Granchi recuperano in extremis una partita giocata sempre all’inseguimento. Sotto 5-2 a metà partita, i monzesi agganciano i mestrini a 100 secondi dalla fine e solo la bravura del portiere avversario impedisce a Frison e squadra di tornare a casa a punteggio pieno. In ogni caso, il punticino rosicchiato in Veneto, a conti fatti, consente di alimentare la speranza di una salvezza diretta, evitando i play out tra penultima e terzultima (l’ultima classificata retrocede direttamente).

“Era una partita che volevamo vincere ma gli avversari hanno trovato una giornata fortunata”, ha commentato il tecnico Frison. “Siamo stati ancora una volta bravi a recuperare, abbiamo sfiorato la vittoria ma ora per questo finale conta solo la concentrazione”.

Matteo Dilernia, il capitano: ”Speravamo in una vittoria ma alla fine è andata bene così. Abbiamo dimostrato cattiveria agonistica, sarà la nostra arma nelle gara a venire. La classifica resta cortissima. Probabilmente si deciderà all’ultimo ma resto fiducioso”.

Sabato 28 (h. 18.15) alla Pia Grande arriva il WP Verona che all’andata infilzò i monzesi per 8-5.

Mestrina Nuoto – NC Monza 6-6

(2-1/3-1/0-2/1-2)

Mestrina Nuoto: Negro, Zadeu (1), Labruna, Rinaldi, Condrat (2), Minto, Rotta, Zecchini, Chiriatti (2), Vecchiato, Moro (1), Rivola, Pace.

NC Monza: Cozzi, Bommartini, Orsenigo, Catalano, Bolzoni, Ingegneri (1), Mazza (3), Dilernia, Montrasio, Erbicella, Barzon (1), Celli (1), Squintani

Fonte: Nc Monza

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter