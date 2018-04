Monza, parco giochi Viale Romagna: sabato l’inaugurazione

Nasce da una storia di vita vissuta la mobilitazione di un gruppo di cittadini monzesi che porterà, sabato 21 aprile, all’inaugurazione del rinnovato parco giochi di Viale Romagna, angolo Viale Marche. Il giardinetto del quartiere, infatti, verrà per l’occasione intitolato a Daniela Roveris: una ragazza con disabilità venuta a mancare prima che il suo grande desiderio di andare su un’altalena trovasse compimento. Un sogno purtroppo rimasto irrealizzato, ma che oggi finalmente diventerà realtà grazie all’installazione di un’altalena utilizzabile anche da persone con disabilità.

Quella che sta avvenendo all’interno del quartiere San Carlo di Monza è una piccola e grande rivoluzione cittadina arrivata purtroppo troppo tardi per realizzare il sogno di Daniela, ma che rappresenterà sicuramente un pretesto di gioco e divertimento per tanti altri bambini. Sabato 21 aprile tuttavia, non sarà solo una giornata che vedrà il parco giochi trasformarsi, l’occasione darà il via a NoiGiochiamo, un progetto nato grazie all’azione di Noi il quartiere, Gruppo Orizzonte e Tu con Noi, con la collaborazione del Centro Diurno Disabili di Via Silva e il sostegno di TikiTaka – Equiliberi di essere: un percorso che si svilupperà il sabato pomeriggio all’interno del parco giochi di Viale Romagna ang. Viale Marche coinvolgendo educatori e giovani volontari che accompagneranno nel gioco i bambini con disabilità, favorendo la relazione con i coetanei.

A tal proposito, gli organizzatori lanciano una call to action ufficiale a tutti i giovani del territorio desiderosi di confrontarsi con un’esperienza di grande valore sociale. Si apre infatti ufficialmente la ricerca di volontari che vogliano provare a migliorare concretamente la qualità di vita, di gioco e l’interazione sociale dei bambini e delle loro famiglie coinvolgendoli con laboratori, giochi e fiabe all’interno di un luogo di grande divertimento quale il parco giochi di quartiere. I volontari che decideranno di aderire al progetto saranno coinvolti in un momento di formazione e, durante la loro attività saranno sempre affiancati da educatori professionali. La disponibilità è richiesta per il sabato pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00 (su turnazione in accordo con gli altri volontari e educatori) e l’esperienza, oltre ad essere un’ottima occasione di crescita personale, darà la possibilità di ottenere crediti formativi scolastici.

