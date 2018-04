Monza, lo prende a testate per rubargli le sigarette: fermato un 28enne

Gli ha tirato una testata per rubargli un pacchetto di sigarette, uno di tabacco e una power bank, per poi scappare. Un senegalese residente a Monza e regolare sul territorio è rimasto vittima, nella tarda serata di sabato 21 aprile, di una brutta aggressione avvenuta in via Milano: dopo averlo sorpreso in strada, un uomo lo ha avvicinato, tirandogli una testata in corrispondenza del sopracciglio sinistro per poterlo rapinare.

In seguito alla descrizione fornita dalla vittima, i poliziotti del commissariato di Monza si sono subito messi sulle tracce dell’aggressore, fermando dopo qualche ora in viale Lombardia, all’altezza di via della Taccona, un 28enne di origini nigeriane, domiciliato a Vedano al Lambro e richiedente protezione internazionale.

Il giovane corrispondeva alla descrizione e non era un volto nuovo per i poliziotti: era stato infatti a sua volta vittima di una rapina e un violento pestaggio avvenuto a dicembre, per cui il 17 aprile sono finiti in carcere due dei quattro aggressori.

Una volta fermato, il 28enne ha dato in escandescenza, al punto da causare il ferimento di due poliziotti: è così stato arrestato per resistenza e violenza a pubblica ufficiale. Sono in corso accertamenti per verificare la sua effettiva responsabilità per la rapina, per cui è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

