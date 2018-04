Statale 36: giovedì chiusura notturna per il tunnel di viale Lombardia

Lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, sarà chiusa al transito, nel solo orario notturno compreso fra le ore 22 di giovedì 3 maggio e le ore 5 di venerdì 4 maggio 2018, la carreggiata in direzione Lecco della galleria ‘Monza’, tra il km 10,320 (uscita viale Lombardia) e il km 12,580 (uscita Monza centro), nei territori comunali di Monza e Cinisello Balsamo.

La limitazione consentirà gli interventi di manutenzione ordinaria e l’esecuzione delle prove tecniche di funzionamento degli impianti tecnologici della galleria.

Durante le ore di chiusura della carreggiata la circolazione sarà deviata sulla viabilità comunale, indicata in loco tramite la opportuna segnaletica provvisoria.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

