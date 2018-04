La Polisportiva Bernate ai Campionati Nazionali di corsa campestre

La Polisportiva Bernate torna dai 21° campionati nazionali di corsa campestre con un nuovo risultato eccezionale: il 12° posto ottenuto nella classifica generale per società, con ben 148 gruppi sportivi al via, è frutto della straordinaria partecipazione del sodalizio arcorese che si è presentato a Belluno con 44 atleti.

Alle manifestazioni, disputate sotto un caldo sole con intorno le ancora innevate cime delle Dolomiti bellunesi, hanno partecipato 1870 podisti provenienti da 10 regioni: i colori biancorossi di Bernate sono stati protagonisti di quasi tutte le gare individuali, su un difficile percorso disegnato sui prati di Mel, piccola località sulle sponde del Piave, e hanno dato vita a ben 8 staffette nel centro storico di Belluno. Fango e salite non sono certo mancate e hanno messo a dura prova i muscoli di tutti i corridori: cadute e perdite di scarpe non hanno però intimorito i ragazzi in maglia rossa, eroici nel portare a termine le rispettive gare.

Tra i risultati tecnicamente migliori ricordiamo il 12° posto di Massimo Calloni nella categoria ragazzi 2005, il 15° di Rebecca Brambilla (ragazze 2005), il 29° di Simona Angella tra le juniores oltre al 24° di Andreano Belloni tra i veterani. La Polisportiva Bernate infatti ha gareggiato con 32 giovani atleti dai 10 ai 20 anni e 12 adulti con l’inimitabile esempio di Giuseppe Mauri, classe 1951, ancora capace di notevoli prestazioni sportive.

In conclusione anche le classifiche sorridono a Bernate: tanto impegno ha portato al 12° posto, risultato che migliora il 13° dell’anno precedente a Cesenatico; sesta società della Lombardia, la Polisportiva è stato anche uno dei gruppi più numerosi presenti in Veneto. La spettacolare kermesse cittadina di Belluno con le staffette ha concluso degnamente la manifestazione: 203 quintetti si sono sfidati a tutta velocità con Bernate che ha ancora ben figurato sospinta dal tifo appassionato dei ragazzi.

Fonte: Polisportiva Bernate

