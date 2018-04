La pallavolo giovanile conquista la Brianza ai campionati territoriali Under 16

Un’altra grande domenica di pallavolo in provincia di Monza e Brianza: il 15 aprile è stato il giorno dell’assegnazione dei titoli territoriali di pallavolo della categoria Under 16 maschile e femminile, per una nuova tappa del ciclo di finali giovanili organizzate dal Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco della FIPAV. Com’è ormai tradizione, la manifestazione si è tenuta contemporaneamente su due campi: a Brugherio si sono disputate le finali per il titolo, a Verano Brianza quelle per il Trofeo Territoriale.

A salire sul gradino più alto del podio per la stagione 2017-2018 sono stati i Diavoli Rosa padroni di casa, che nella finale maschile hanno superato il Vero Volley Banco BPM, e il Vero Volley Saugella Milano femminile, vittorioso nella sfida decisiva sulla Bracco Pro Patria Milano. Il Trofeo territoriale è stato invece conquistato dal Desio Volley Brianza maschile e dal Volley Segrate 1978 femminile. Su entrambi i campi la giornata, impreziosita anche dalla presenza del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo e del presidente del Comitato Regionale della Lombardia Adriano Pucci Mossotti, si è conclusa con la cerimonia di premiazione di tutte le squadre partecipanti e dei migliori giocatori.

Come in tutte le finali territoriali di quest’anno, i componenti delle due squadre campioni hanno ricevuto anche un gradito omaggio: un biglietto a testa per la seconda fase dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile 2018, che si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago dal 21 al 23 settembre.

Sul trono Under 16 maschile salgono dunque i Diavoli Rosa, che davanti al pubblico amico del PalaKennedy superano i campioni uscenti del Vero Volley Banco BPM per 3-1 (25-20, 26-24, 15-25, 28-26). Ultimo atto al cardiopalma, con i Diavoli che dopo aver strappato il secondo set ai vantaggi cedono nettamente il terzo, ma nel quarto resistono fino all’ultimo alla rimonta avversaria, fino ad aggiudicarsi la vittoria con due ace sul 26-26. La squadra di Brugherio torna così a vincere un titolo che mancava nella sua bacheca dal 2006 (mentre a livello provinciale l’unico successo era arrivato nel 2014). Al terzo posto si piazza il Volley Segrate 1978, grazie al successo per 3-0 (25-20, 25-10, 25-15) sulla Pallavolo Milano Vittorio Veneto.

I premi individuali sono stati assegnati a Tommaso Biffi (Diavoli Rosa) come MVP delle finali e, come miglior palleggiatore, a Lorenzo Giani (Vero Volley Banco BPM), che bissa così il riconoscimento ottenuto nella scorsa edizione.

In Under 16 femminile trionfa per la prima volta il Vero Volley Saugella Milano, che supera la Bracco Pro Patria Milano in una finale da brividi: il punteggio finale è di 3-0, ma tutti i parziali si chiudono ai vantaggi (26-24, 29-27, 26-24) regalando emozioni fino all’ultimo pallone al numeroso pubblico del PalaKennedy. Per la squadra di Carlo Mariotti è, come detto, il primo successo in assoluto, mentre la Pro Patria deve arrendersi in finale per la seconda stagione consecutiva.

Medaglia di bronzo per il Vero Volley Torneria Colombo Monza, vittorioso sul Progetto Visette Orago per 3-1 (25-27, 25-17, 25-22, 25-9). Come miglior giocatrice della manifestazione è stata incoronata Sara Mandelli (Vero Volley Saugella Milano), mentre il premio per la miglior palleggiatrice spetta a Elisa Tognini (Bracco Pro Patria Milano).

Al Palasport di Verano Brianza si sono disputate intanto le finali per il Trofeo: ad aggiudicarsi quello maschile è stato per il secondo anno consecutivo il Desio Volley Brianza, che ha battuto l’AG Milano per 3-0 (25-23, 25-18, 25-14). Terzo posto per il Gonzaga Milano, che si è imposto sulla Pro Victoria Gruppo Eplus con il punteggio di 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-19).

In campo femminile, successo finale per il Volley Segrate 1978 grazie alla netta vittoria per 3-0 (25-22, 25-14, 25-17) sulla Pol.Coop Novate. Sul terzo gradino del podio sale la US Casati Arcore, vittoriosa sulla Polar Volley Busnago per 3-2 (25-21, 25-22, 22-25, 24-26, 15-13). Come migliori giocatori delle finali sono stati premiati Gioele Iacono (Desio Volley Brianza) e Giulia Fumagalli (Volley Segrate).

Fonte: Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco della FIPAV.

