Ginnica Bovisio, podio alle finali di specialità PGS di Lignano Sabbiadoro

Si sono svolte il 26, 27 e 28 aprile, al Palagetur di Lignano Sabbiadoro, le finali nazionali di ginnastica artistica femminile e maschile del Campionato PGS. Ben 8 le ginnaste di Serie D e C dell’A.S.D. Ginnica Bovisio Masciago che hanno gareggiato nella giornata di venerdì 27 aprile.

Presenti le rappresentative delle regioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia, con ben 65 società in gara a rappresentarle.

Per prima si è cimentata la Categoria Under (dal 2000 al 2003) della serie D, con esercizi a corpo libero, trave e volteggio. Le ginnaste di Bovisio Masciago sono apparse subito molto concentrate, supportandosi tra loro come squadra. Sono scese in campo le ginnaste Valeria Caimi, Francesca Carimati e Serena Lanzani. Su 69 gareggianti, in classifica finale ottimi il 13° posto di Lanzani, il 14° di Caimi, mentre un errore al volteggio ha fatto scivolare oltre metà classifica Carimati.

Hanno fatto seguito la Cat. Under 17 ( 2001-02) e Senior (2000 e precedenti) della Serie C . Per la Ginnica un’unica partecipante con Silvia Pozzi. Buona esecuzione e determinazione, ma la classifica generale la pone al 4° posto. Comunque egregio piazzamento sulle 44 contendenti.

Il primo pomeriggio è iniziato con l’entrata in campo della Cat. Propaganda (2005-06) della Serie D. Presenti le ginnaste Chiara Bassan, Marta Faccio, Sofia Suraci e Elisa Lavezzari, campionessa regionale lombarda. La buona esecuzione per alcune di loro ha fatto ben sperare sul risultato. Ma la classifica non ha ripagato le attese: su 84 partecipanti, nono posto per Lavezzari, diciassettesimo per Faccio, ventiseiesimo per Bassan ed a seguire Suraci.

Sicuramente la forte emozione per essere presenti in una finale così importante ha giocato il suo ruolo e ha fatto la differenza, nonostante abbiano dato prova di carattere e spirito di squadra.

Qualche soddisfazione le ginnaste di Bovisio Masciago se la sono presa nelle classifiche di Specialità:

in serie D nella cat. Under 17 3° gradino del podio per Serena Lanzani al volteggio ;

; in serie C nella cat. Under 17 1° posto per Silvia Pozzi a corpo libero.

“Un grande plauso” comunque a tutte le ginnaste rappresentanti di Bovisio Masciago, che oltre alla loro soddisfazione personale hanno dato lustro anche agli allenatori: Elena Barile e Giulia Zaina, ed al direttore sportivo Prof.ssa Giacinta Pederzani. Soddisfazione anche per il Presidente dell’Associazione, la dott.ssa Giovanna Bellofatto.

Prossimi appuntamenti: finale di Specialità e di Squadra, in Lombardia il 6 maggio prossimo a Paderno Dugnano e il Saggio dell’Associazione che si svolgerà sabato 26 maggio alle ore 20.00 presso la Palestra della Scuola Media in Piazza Montessori a Bovisio Masciago.

Fonte e foto ASD Ginnica Bovisio Masciago

