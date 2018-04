EMERlab: torna in Autodromo la grande manifestazione sulla Protezione Civile

Prenderà il via domani 18 Aprile alle ore 20.30 l’attività formativa di EMERlab, l’appuntamento annuale di Monza dedicato al mondo della Protezione Civile e della Sicurezza.

Domani, dunque, presso l’aula magna del Liceo Zucchi a Monza (P.zza Trento e Trieste, 6) si aprirà il primo corso di formazione indirizzato ai cittadini che vogliono diventare Volontari: un appuntamento dedicato ai cittadini che desiderano avvicinarsi, anche solo per curiosità, al mondo della Protezione Civile.

In programma informazioni sul funzionamento del Sistema di Protezione Civile -recentemente modificato con una legge del gennaio 2018 – e testimonianze di volontari che condivideranno le proprie esperienze e le tante attività svolte dalla gestione delle emergenze alla partecipazione ai grandi eventi.

Durante la serata sarà proiettato in anteprima il video realizzato dai ragazzi della V^ Sezione Audiovisivi della I.S.S. Ferrari di Monza in occasione del Flash Mob organizzato a Monza il 14 ottobre 2017, in occasione della campagna IO NON RISCHIO

La partecipazione è libera e gratuita e non comporta ulteriori impegni: chi invece desiderasse proseguire l’attività formativa per diventare Volontario potrà iscriversi al corso che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 maggio all’interno di EMERLab, sempre gratuitamente.

“EMERlab” si terrà presso l’Autodromo Nazionale di Monza e sarà un momento di confronto e di crescita per gli operatori del settore e un’ottima occasione anche per i cittadini per avvicinarsi al mondo della sicurezza.

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie e ai bambini con giochi e laboratori per far conoscere meglio il lavoro svolto dai molti componenti del Sistema di Protezione civile: in programma Pompieropoli e l’esposizione dei mezzi storici con i volontari dell’Associazione Nazionale dei VVF, attività di educazione stradale con la Polizia Locale di Monza, Mostra fotografica IPA per i 150 anni di fondazione del corpo della Polizia Locale, giochi e attività con i Volontari della Protezione Civile e la mascotte Civilino, dimostrazioni cinofile, gazebo informativi sulla sicurezza in casa ed in auto con l’associazione “Italia Loves Sicurezza“.

La novità di questa V edizione – grazie alla collaborazione con l’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia – è la formazione di 1000 ragazzi delle scuole superiori di Monza alla rianimazione cardio polmonare e all’uso del defibrillatore, prevista per la mattina di sabato 5 maggio, sulla griglia di partenza della pista dell’autodromo.

Foto d’archivio MBNews

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter