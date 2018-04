Desio, a Villa Tittoni Traversi la terza edizione di “Vini d’Autore”

Un centinaio di vini “in libera degustazione” saranno i protagonisti domenica 22 aprile in occasione dell’evento “Vini d’Autore” nella affascinante cornice della ottocentesca Villa Cusani Tittoni Traversi a Desio.

Una piccola rassegna che si distingue nel “mare magno” degli appuntamenti dedicati al vino per essere un momento di ricerca, una opportunità per piccoli produttori di alta qualità di incontrare il mondo del “wine lovers”.

Un evento che non vuole inseguire primati, ma piuttosto portare alla conoscenza di quanti amano il buon vino e le storie da cui nasce, una selezione di produttori che mettono al primo posto la coerenza con il territorio, il lavorare con la massima attenzione per la materia prima, la volontà di far nascere nelle proprie vigne, nelle proprie botti, nelle proprie cantine bicchieri ricolmi di emozioni.

Dunque una giornata per lasciarsi sedurre da un buon bicchiere in un ambiente, Villa Cusani Tittoni Traversi, opera del noto architetto milanese Giuseppe Piermarini, che ospitò personaggi storici di grande rilievo, da Ferdinando IV di Napoli a Umberto I d’Italia.

Si inizia alle 11 e le porte rimangono aperte fino alle 19.30: con un contributo di dieci euro per l’accesso ai banchi d’assaggio con calice omaggio.

Fra gli altri saranno presenti le aziende: Cascina Poggia, Ca Sciampagna, Castello di Montecavallo, Ilaria Salvetti, Luca Fedele, MonteMoro, Vercesi, Az. Vitiv. Eusebio, Az Agr Sant’Anna Dei Bricchetti, Il miele di da, Petricci e del Pianta, Az. Agri. Canneto, Az. Ag. Rosso Vermiglio, Az Ag. Pagani de Marchi, Maso Roveri, Az Ag. Terrerosse, Casa Maschito Piovani Massimo, Az. Agri, Magni Giuseppe. In rappresentanza dei territori più vocati di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia, Giulia, Toscana, Umbria, Campania, Basilicata, Trentino A. A. e Slovenia.

Anche quest’anno è previsto un concorso per eleggere il miglior vino d’autore 2018: saranno i visitatori, dopo aver degustato i vini proposti, a sancire chi vincerà con il loro voto. Ogni produttore ha messo a disposizione un proprio vino che parteciperà all’iniziativa, molto facile da riconoscere perché sarà contrassegnato da un fiocco rosso. La votazione dovrà essere in centesimi da 60 a 90 punti, alla fine tramite somma matematica il punteggio più alto si aggiudicherà il primo posto; si raccomanda di consegnare la lista con i voti compilata entro le ore 17.00, per consentire di calcolare il risultato in tempo per la premiazione, che avverrà alle ore 18,00 circa.

VINI D’AUTORE

Terza edizione

Domenica 22 aprile, alle 11 alle 19.30

Villa Cusani Traversi Tittoni, Via Giovanni Maria Lampugnani, 62 – Desio

Foto apertura archivio MBNews

