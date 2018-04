Scuole di Varedo, decine di furti: il ladro è un 20enne residente in paese?

Due settimane di furti: colpiti asili, scuole dell’infanzia ed elementari, addirittura il comando della Polizia Locale. Finalmente, però, Varedo può tirare un sospiro di sollievo… forse.

È stato identificato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 aprile il presunto responsabile dei furti avvenuti in paese nei giorni scorsi: si tratterebbe di un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, con problemi di tossicodipendenza.

A seguito dei numerosi e ripetuti furti avvenuti nelle scorse due settimane, i Carabinieri della locale stazione avevano da subito intuito che doveva trattarsi di qualcuno che conoscesse bene il territorio e hanno dato avvio alle indagini che li hanno portati sulle tracce del 20enne. Il giovane, rintracciato a Varedo nei pressi di un bancomat, è stato poi trovato in possesso di tre carte bancomat non sue: accompagnato in caserma, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato a piede libero.

Numerosissimi i furti messi a segno, partendo dalla scuola materna Bagatti Valsecchi, la stessa tristemente portata agli onori della cronaca per l’arresto della maestra violenta. Ma nella lunga lista figurano anche l’asilo nido Arcobaleno, la scuola dell’infanzia Andersen, la scuola elementare Kennedy, il comando della polizia locale, la Villa Bagatti Valsecchi e molti altri ancora.

Le indagini dei militari proseguono per attribuire i furti al giovane ladro. Lista che potrebbe allungarsi visto che nel fine settimana, solo un giorno dopo la denuncia del giovane, le forze dell’ordine hanno registrato un nuovo furto alla scuola elementare Kennedy.

