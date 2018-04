Consigliere regionale Monti: “Tornare all’elezione delle Province ed eliminare i Prefetti”

Primo intervento nell’aula del Pirellone per il neo consigliere regionale brianzolo Andrea Monti, nell’ambito della discussione sul programma di governo del Presidente Attilio Fontana.

“Quella a cui diamo inizio oggi – ha affermato Andrea Monti – sarà una legislatura a suo modo storica. Le elezioni hanno consegnato una grande parte di questa assemblea ad una forza politica territoriale e squisitamente lombarda, che negli anni ha saputo certo federarsi e addirittura rigenerarsi in un soggetto più ampio, ma che non perde il suo nome originario che porta ancora oggi con orgoglio: Lega Lombarda.”

“Dopo il grande successo del referendum del 22 ottobre – ha proseguito il consigliere regionale – è giusto chiedere a Regione Lombardia di impegnarsi per porre rimedio all’irrisolta questione delle aree vaste, anzi delle nostre province, che non sono solo meri enti amministrativi, ma rappresentano quel senso di comunità e identità che costituiscono i popoli lombardi. La Delrio ha stravolto questi avamposti amministrativi e ha sottratto al popolo, quindi ai cittadini elettori, la possibilità di scegliere da chi essere governati. In questo modo le province sono state svuotate di peso politico, motivo per cui è stato facile attuare una rapina fiscale senza precedenti nei loro confronti”.

“Credo che la Lombardia, oltre ad avere il diritto di rivendicare la propria autonomia, debba avere anche la responsabilità di essere guida in questo processo di riordino delle province, che abbia come punto imprescindibile la previsione del ripristino dell’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale”.

“Se qualcosa dovrà essere sacrificato in nome di un necessario risparmio – ha concluso Monti – che si proceda con l’eliminazione della figura dei Prefetti, organi da tempo inutilmente costosi.”

