Trofeo delle Regioni 2018: stravince la Lombardia

La Lombardia si aggiudica il Trofeo delle Regione 2018: vince sia la sezione maschile che femminile.

Anche nell’edizione 2018 disputata nei campi da basket di Seregno e della Brianza Brianza, la Lombardia si conferma la regione guida del movimento del basket giovanile nazionale.

Sia l’Under 14 maschile che l’Under 15 femminile hanno vinto i rispettivi tornei, bissando la doppietta realizzata lo scorso anno a Roseto degli Abruzzi. Le finali si sono disputate al PalaDesio nel giorno di Pasquetta.

La selezione regionale maschile di Guido Saibene ha prevalso con autorità nella finalissima della manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Lombardo in collaborazione con il Basket Seregno. I biancoverdi dell’annata 2004 hanno bissato il successo ottenuto dai 2003 lo scorso anno a Roseto degli Abruzzi, completando il successo ottenuto dalla femminile che invece ha fatto tris. Le ragazze di Roberto Riccardi hanno prevalso 53-35 nella finalissima contro l’Emilia Romagna.

Quasi tremila gli spettatori presenti alla gara che ha ufficialmente concluso il programma del Trofeo delle Regioni 2018, con la “ola” iniziale a regalare emozioni forti sulle tribune del PalaBancoDesio. Alla fine tutte e 40 le selezioni partecipanti – 20 maschili e 20 femminili – più arbitri e ufficiali di campo hanno preso posto sul parquet dell’impianto di Largo Atleti Azzurri d’Italia per la consueta cerimonia delle premiazioni.

All’ultimo atto del Trofeo delle Regioni ha assistito il presidente federale Giovanni Petrucci con i suoi vice Gaetano Laguardia e Mara Invernizzi.

Grande soddisfazione espressa dal presidente della FIP Lombardia Alberto Bellondi per l’esito positivo della kérmesse: “Manifestazione riuscita benissimo, al di là del discorso tecnico e della grande presenza di pubblico in occasione dell’atto conclusivo al PalaBancoDesio l’aspetto più importante è stato legato alla capacità delle partecipanti di calarsi perfettamente nello spirito del torneo – ha affermato il massimo dirigente del CRL – Il Free Village di Seregno è stato sempre strapieno con ragazzi e ragazze che si sono divertiti anche fuori dal campo; chi ha partecipato si è divertito dentro e fuori dal campo ed ha socializzato con i coetanei. Inoltre fanno piacere i complimenti ricevuti per quanto riguarda logistica e organizzazione, anche grazie all’atteggiamento collaborativo di tutti coloro che hanno partecipato”.

Il saluto finale di Bellondi ha inaugurato l’atto conclusivo dell’evento che ha coinvolto circa mille persone tra atleti, atlete, arbitri e ufficiali di campo, coinvolti in una appassionante maratona di basket giovanile che ha regalato spettacolo in campo e tanto divertimento nel Free Village di Seregno.

MASCHILE

Risultati finali

1°-2° posto: Lombardia-Friuli Venezia Giulia 81-56.

Lombardia: Moscatelli 17, Mora 2, Galicia* 21, Fragonara* 7, Elli* 9, Coulibaly 4, Leoni, Bramati*, Innocenti 12, Noble Clement* 2, Basso 5, Piccinini 2. All. Saibene G

Friuli Venezia Giulia (M): Gallo 2, Viola, Mermoglia 2, Ndompetelo Saka* 3, Susana*, Accordino 4, Visintin* 19, Lomele* 4, Giovanetti 1, Camporeale*, Ius, Micalich 21. All. Guidi A.

3°-4° posto: Emilia Romagna-Marche 80-54.

5°-6° posto: Veneto-Sardegna 94-65.

7°-8° posto: Piemonte-Lazio 58-67.

9°-10° posto: Sicilia-Toscana 77-78.

11°-12° posto: Trentino Alto Adige-Liguria 49-54.

13°-14° posto: Abruzzo-Campania 63-56.

15°-16° posto: Puglia-Umbria 47-54.

17°-18° posto: Calabria-Molise 54-55.

19°-20° posto: Basilicata-Valle d’Aosta 104-53.

Miglior Quintetto maschile: Junior Galicia (Lombardia), Matteo Visintin (Friuli Venezia Giulia), Davide Brembilla (Sardegna), Luigi Edoardo Tamborrino (Emilia Romagna), Pietro Da Rin De Lorenzo (Veneto).

Miglior Allenatore (maschile): Alessandro Guidi

FEMMINILE

Risultati finali

Finale 1°-2° posto – Lombardia-Emilia Romagna 53-35.

LOMBARDIA: Capra 2, Villa E. 7, Villa M.* 4, Moretti* 8, Barzaghi 4, Rizzo 6, Labanca* 11, Allievi* 2, Ronchi* 9, Lanzilotti, Calvi, Mbengue. All. Riccardi R.

EMILIA ROMAGNA: Bagnoli, Bassoli* 2, Bassi, Vignali 2, Curti, Colli 1, Setti* 11, Farina* 9, Zanetti* 5, Berra, Moretti NE, Meglioli* 5. All. Frignani N.

3°-4° posto – Piemonte-Veneto 63-60.

5°-6° posto – Liguria-Friuli Venezia Giulia 46-61.

7°-8° posto – Marche-Sicilia 51-42.

9°-10° posto – Lazio-Toscana 54-58.

11°-12° posto– Campania-Puglia 36-53.

13°-14° posto – Umbria-Sardegna 48-54.

15°-16° posto – Abruzzo-Trentino 48-58.

17°-18° posto – Valle d’Aosta-Molise 83-63.

19°-20° posto – Basilicata-Calabria 31-53.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter