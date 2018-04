Metti la casa in lista nozze con Delta Design

I preparativi di un matrimonio possono essere davvero stressanti, sono molte le preoccupazioni che toccano le coppie di sposi durante i preparativi per il loro giorno più bello. Delta Design, per regalare ai futuri sposi un cammino felice e sereno verso il giorno più bello, ha pensato ad un’innovativa soluzione di lista nozze arredamento.

L’amore comincia in casa e con amore va costruita la casa dei propri sogni. Da oggi, la passione e la dedizione di Delta Design per il mondo dell’abitare sono a disposizione di tutti gli sposi per la progettazione del loro perfetto nido d’amore, grazie a un’innovativa soluzione di lista nozze arredamento.

La competenza dei professionisti dell’arredamento dello show-room di Lesmo è al servizio della futura casa dei futuri sposi, per la progettazione di ambienti caldi e accoglienti, che rispecchino la loro personalità e la loro voglia di iniziare una nuova vita uniti dal matrimonio.

Con la lista nozze arredo di Delta Design, sarà possibile costruire insieme una casa a misura dei sogni delle coppia; e, anche amici e parenti, potranno contribuire ad un regalo veramente apprezzato, prendendo parte alla vita quotidiana dei novelli sposi, regalandogli un sorriso anche a distanza. Con la lista nozze Delta Design costruiamo insieme il nido d’amore perfetto per i cari e la preoccupazione del regalo giusto a tutti i costi svanisce.

Info: www.deltadesign.it

Lo showroom Delta Design è via Carlo Maria Maggi 41 Lesmo (MB)

