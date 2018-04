A spasso lungo strade e marciapiedi di Vimercate: com’è la situazione?

Lavori in corso, lavori conclusi e lavori da fare. Le strade di Vimercate si stanno rifacendo il look, alcune si rimetteranno in sesto entro l’anno, per altre sono già stati appaltati i lavori che dovrebbero iniziare a breve.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha voluto fare un bilancio dei cantieri aperti in città, aggiornando i cittadini sull’andamento dei lavori e su quelli che riguarderanno vie e marciapiedi nei prossimi mesi. Poiché siamo come San Tommaso e non crediamo se non mettiamo il naso, siamo andati a toccare con mano la situazione.

VIA BRENTA, OCCHIO AL MANTO STRADALE… MA ANCORA PER POCO

Sono quasi del tutto completati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Brenta. Attenzione, però: il manto stradale è parecchio disconnesso e presenta parecchie buche, tanto che la segnaletica recita “veicoli a passo d’uomo”. L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che il tappeto d’usura in asfalto sul massetto del marciapiede e sulla sede stradale sarà posizionato nei mesi di maggio e giugno, quando le temperature saranno più adeguate a questo tipo di intervento.

VIA GEMONA, MARCIAPIEDE NUOVO DI ZECCA



Siuazione quasi impeccabile quella di via Gemona del Friuli, dove sono pressoché completati i lavori per il rifacimento del marciapiede e nelle prossime settimane sarà posizionato il tappetino in asfalto sul massetto. Per quanto riguarda la zona, situazioni più complicate per via Motta e la via che conduce alla chiesetta di San Maurizio: dall’Amministrazione hanno fatto comunque sapere che nei prossimi mesi saranno sistemati anche alcuni tratti di questi marciapiedi.

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, MARCIAPIEDI COLABRODO

Segnialiamo, in particolare, la situazione dei marciapiedi di via Duca degli Abruzzi. Questa strada non è al momento inserita tra le vie che saranno soggette a interventi di manutenzione, ma la situazione dei marciapiedi è pessima: buche, avvallamenti e rigonfiamenti vari rendono parecchio difficile camminarci in tranquillità, specie con carrelli o passeggini a carico. Fate attenzione dunque!

VIA MILANO: STOP ALLA SOSTA SELVAGGIA



Inizierà dopo Pasqua la posa delle barriere stradali lungo il lato destro della carreggiata (per chi viaggia in direzione di Concorezzo), in modo da mettere in sicurezza il tratto di strada ed evitare i parcheggi non autorizzati. Della pericolosità della zona avevamo parlato in un articolo di qualche mese fa, ora l’area verrà finalmente messa in sicurezza.

Riguardano la zona anche altri lavori. Dopo la torre faro di illuminazione della rotatoria di Ruginello, è stata completata anche quella sulla rotatoria di via Milano che dà accesso alla zona Torri Bianche: l’intervento produrrà anche un efficientamento energetico, grazie alla sostituzione degli oblsoleti corpi iluminanti con nove proiettori basati su teconlogia a led (il risparmio energetico atteso è superiore al 50%).

E NEI PROSSIMI MESI?

Numerosi i lavori appaltatati e quindi già in programma fra giugno e luglio. Verranno rifatte le banchine in via Per Ornago, il manto d’usura nelle via Velasca, San Nazzaro e nella parte iniziale di via Motta.

Le vie in questione necessitano in effetti di un restyling, in particolare via San Nazzaro che collega la città a Bellusco. Da giugno, dunque, i cittadini vimercatesi non dovranno più “vergognarsi” della linea di demarcazione al confine tra i due Comuni: oltrepassando il cartello di Vimercate ed entrando in Bellusco, la strada diventa quasi perfetta, a testimonianza di lavori sul manto stradale già fatti in territorio belluschese.

Infine, verrà realizzato il nuovo attraversamento pedonale di via Adda, a servizio degli studenti dell’Omnicomprensivo, e verrà messo in sicurezza il tratto iniziale di via Goito. In questa via, da segnalare l’ultimazione recente della posa della nuova staccionata in pvc riciclato lungo tutto il percorso ciclopedonale che da Ruginello porta a Bernareggio.

«Fin dai primi giorni del mio incarico a Vimercate ho ricevuto segnalazioni circa lo stato di strade e marciapiedi della Città – ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici Valeria Licia Calloni – Sulla base di un confronto con i tecnici e delle risorse disponibili, abbiamo già realizzato diversi lavori, altri ne abbiamo in corso in questi giorni, altri ancora stanno per iniziare. I cantieri comportano sempre qualche disagio, che mi auguro sia ampiamente compensato dal risultato finale».

