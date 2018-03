Tutti i risultati della prima giornata del Trofeo delle Regioni

Completato il programma della prima giornata del Trofeo delle Regioni 2018 maschile e femminile. Le 18 partite disputate su 7 campi della Brianza nel turno d’esordio hanno inaugurato ufficialmente la manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Lombardo in collaborazione con il Basket Seregno. Tanto entusiasmo in campo e in tribuna con gli oltre 800 atleti ed atlete delle 40 rappresentative coinvolte che hanno alternato il momento agonistico delle partite alla socializzazione nell’ambito del Free Village allestito a Seregno come punto di ritrovo di tutti i partecipanti. Esordio vincente per le due selezioni della Lombardia: i maschi di Guido Saibene hanno regolato l’Abruzzo e domani sfideranno il Veneto (ore 15 a Seregno), mentre le ragazze del trio Riccardi-Visconti-Mannis hanno prevalso contro la Liguria e domani si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di sabato contro l’Umbria (ore 11 a Seregno).

Nel torneo maschile le otto vincenti delle gare d’esordio dei gironi A, B, C e D accedono in blocco ai quarti di finale che si giocheranno sabato, e si sfideranno venerdì per determinare il tabellone delle Final Eight. Le otto perdenti torneranno in campo domani per comporre il tabellone dal nono al sedicesimo posto, mentre le squadre del girone E competeranno dal diciassettesimo al ventesimo posto.

A livello femminile, le 8 gare del primo turno hanno determinato il programma della sfide di venerdì 30 marzo, che si giocheranno dalle 9 alle 17 sui vari campi della Brianza. Le sfide incrociate del secondo giorno tra vincenti e perdenti delle partite della giornata odierna determineranno poi il tabellone delle Final Eight dal primo all’ottavo posto al via sabato, mentre le perdenti di domani giocheranno per il tabellone di consolazione dal nono al sedicesimo posto. Così il quadro della prima giornata e il programma della seconda.

TROFEO DELLE REGIONI MASCHILE

GIRONE A – RISULTATI: Veneto-Sicilia 87-67; Lombardia-Abruzzo 94-68.

PROGRAMMA – Venerdì 30 marzo, ore 9 (Seregno): Sicilia-Abruzzo; ore 15 (Seregno) Veneto-Lombardia.

GIRONE B – RISULTATI: Emilia Romagna-Liguria 89-58; Piemonte-Puglia 71-42.

PROGRAMMA – Venerdì 30 marzo, ore 11.15 (Macherio) Emilia Romagna-Piemonte; ore 11.15 (Seveso) Liguria-Piemonte.

GIRONE C – RISULTATI: Lazio-Trentino Alto Adige 84-45; Marche-Umbria 83-43.

PROGRAMMA – Venerdì 30 marzo, ore 9 (Varedo): Trentino Alto Adige-Umbria; ore 15 (Varedo) Lazio-Marche.

GIRONE D – RISULTATI: Friuli Venezia Giulia-Campania 54-42; Toscana-Sardegna 68-71.

PROGRAMMA – Venerdì, ore 9.15 (Inverigo) Friuli Venezia Giulia-Sardegna; ore 15 (Inverigo) Toscana-Campania.

GIRONE E – RISULTATI: Basilicata-Molise 36-68; Calabria-Valle d’Aosta 96-67.

PROGRAMMA – Venerdì, ore 11 (Seveso) Molise-Calabria; ore 17 (Seveso) Basilicata-Valle d’Aosta.

TROFEO DELLE REGIONI FEMMINILE

RISULTATI: Lombardia-Liguria 66-49; Emilia Romagna-Friuli Venezia Giulia 62-61; Lazio-Piemonte 41-51; Veneto-Toscana 59-50; Marche-Campania 64-46; Sicilia-Sardegna 55-46; Trentino Alto Adige-Puglia 34-61; Umbria-Abruzzo 62-44.

PROGRAMMA – Domani, ore 9 (Seveso): Emilia Romagna-Trentino Alto Adige; ore 9.15 (Macherio): Toscana-Sicilia; ore 11 (Seregno): Lombardia-Umbria; ore 11 (Seveso): Campania-Piemonte; ore 15 (Seveso): Friuli Venezia Giulia-Puglia; ore 17 (Seregno): Umbria-Liguria; ore 17 (Varedo): Lazio-Marche; ore 17 (Inverigo): Sardegna-Veneto.

Fonte: Trofeo delle Regioni

