Scherma Desio: Piccolo Teatro vince alla terza prova del Campionato Intersala di Spada

Sabato 24 marzo Alice Patriarca nella Spada Femminile Open, alla sua seconda gara, subisce l’emozione della competizione, ma dimostra presenza durante l’assalto, sia tecnica sia mentale, maturando preziosa esperienza e dando prova di poter crescere. Nel Fioretto Maschile Open, Gabriele Pagani domina il girone, con cinque vittorie su sei incontri, attestandosi al 6° posto in classifica provvisoria dopo il turno. Alla prima diretta incontra un avversario più esperto e più difficile del previsto e pur dando il massimo perde, perdendo in parte la concentrazione mentale poiché in virtù del buon piazzamento dopo il girone si aspettava un assalto più semplice, ma la scherma, specie nelle gare Open, non concede cali di tensione. Gabriele deve comunque essere soddisfatto di una gara che lo vede protagonista e sicuro in pedana. Fabio Turri un po’ sottotono nel girone, con 3 vittorie, tira bene ma esce alla prima diretta sconfitto 15-13, anche perché ascolta poco i consigli che gli arrivano da fondo pedana. Marco Maiocchi dimostra in gara quell’impegno che talvolta in allenamento gli manca, tirando bene e dimostrando, se ce ne fosse bisogno, che può fare di più, dando di più.

Domenica 25 marzo Martina Dalla Sega nel Fioretto Femminile macina pedana ed esperienza, ancora alle prime gare, in un contesto Open che annovera avversarie molto più esperte. Gli sciabolatori Samuel Di Pasquale e Andrea Radice hanno la sfortuna di incontrarsi alla prima diretta, in un derby che vede vincere Samuel, che con tre vittorie al girone dimostrava sin dal mattino di essere in forma. Si ferma poi alla diretta per gli 8, sconfitto dal vincitore della gara.

Assisi– seconda prova Nazionale GpG di Fioretto

Lorenzo Cavalca, sabato, in gara nella categoria Giovanissimi (11 anni) non parte con il piede giusto nel girone eliminatorio, dove fatica a carburare e porta a casa una sola vittoria, lasciandosi troppo scoraggiare dalle difficoltà. Cambia marcia nell’assalto di eliminazione diretta, dove la sua presenza in pedana è diversa: sconfitto 9-8, può comunque dire di aver tirato credendoci fino all’ultimo, un atteggiamento, questo, che Lorenzo deve imparare a mantenere sempre sin dalle prime fasi della gara. Anche Lorenzo Diena, in pedana domenica tra gli Allievi (14 anni) non inizia bene, entrando veramente in gara solo al terzo assalto del girone, per fermarsi poi alla prima diretta, anche lui dando il massimo, ma senza riuscire ad essere costante una volta trovata la chiave di lettura dell’assalto.

Campionato Intersala – i risultati della 3° prova

Si è svolta domenica anche la terza prova del Campionato Intersala di Spada organizzato da Scherma Desio, con 15 squadre partecipanti provenienti da Lombardia e Piemonte. Ad aggiudicarsi la prova è stata la squadra del Piccolo Teatro di Milano, che si è imposta con il punteggio di 45/43 sulla rappresentativa della Pro Patria et Libertate di Busto. La squadra di casa, composta da Mauro Gambato, Jacopo Laffranchi, Alberto Rivolta e Lorenzo Tacconi, conquista il 7° posto, sconfitta ai quarti di finale proprio dalla Pro Patria, che allunga il distacco nel ranking del campionato con 280 punti, davanti a Piccolo Teatro e Club Scherma Sesto.

Fonte: Scherma Desio

